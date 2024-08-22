Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Оленёнок «‎Бэмби» попался в фотоловушку у ручья под Хабаровском

Пятнистый олень впервые поселился на севере заповедника в Хабаровском крае

22 августа, 13:58
Пятнистый олень в хабаровском заповеднике. Обложка © VK / Заповедное Приамурье

Пятнистый олень в хабаровском заповеднике. Обложка © VK / Заповедное Приамурье

В Хабаровском крае на севере Большехехцирского заповедника учёные впервые обнаружили пятнистого оленя, его появление зафиксировали фотоловушки. Об этом сообщает пресс-служба «‎Заповедного Приамурья«».

«Разобрав материалы, полученные с фотоловушек научные сотрудники «Заповедного Приамурья» впервые обнаружили присутствие в северной части заповедника пятнистого оленя. Отметился он здесь в двадцатых числах июля», — говорится в тексте.

Животное вышло к ручью Соснинскому и здесь его сняли камеры. В прошлом году олень этого вида был замечен в южной части заповедника, при том что на протяжении последних 60 лет эти животные вообще не появлялись в здешних краях. Учёные пояснили, что пятнистые олени долго не выдерживают в хабаровских лесах, так как зимой тут очень холодно и снежный покров слишком высокий.

Чаще всего этих парнокопытных можно встретить на севере Китая, а также на острове Тайвань, в Японии и Корее. В Россию пятнистых оленей завезли в начале прошлого века. Но охота на них едва не привела к вымиранию вида.

Впервые за 12 лет: В Приморье запечатлели семью амурских тигров
Впервые за 12 лет: В Приморье запечатлели семью амурских тигров

Ранее сообщалось, что в Хакасском государственном природном биосферном заповеднике обнаружили считавшегося исчезнувшим в регионе краснокнижного манула. Зверя поймала фотоловушка, и это огромная удача, что пушистик попался на глаза учёных.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!