Оленёнок «‎Бэмби» попался в фотоловушку у ручья под Хабаровском Пятнистый олень впервые поселился на севере заповедника в Хабаровском крае 22 августа, 13:58 Пятнистый олень в хабаровском заповеднике. Обложка © VK / Заповедное Приамурье

В Хабаровском крае на севере Большехехцирского заповедника учёные впервые обнаружили пятнистого оленя, его появление зафиксировали фотоловушки. Об этом сообщает пресс-служба «‎Заповедного Приамурья«».

«Разобрав материалы, полученные с фотоловушек научные сотрудники «Заповедного Приамурья» впервые обнаружили присутствие в северной части заповедника пятнистого оленя. Отметился он здесь в двадцатых числах июля», — говорится в тексте.

Животное вышло к ручью Соснинскому и здесь его сняли камеры. В прошлом году олень этого вида был замечен в южной части заповедника, при том что на протяжении последних 60 лет эти животные вообще не появлялись в здешних краях. Учёные пояснили, что пятнистые олени долго не выдерживают в хабаровских лесах, так как зимой тут очень холодно и снежный покров слишком высокий.

Чаще всего этих парнокопытных можно встретить на севере Китая, а также на острове Тайвань, в Японии и Корее. В Россию пятнистых оленей завезли в начале прошлого века. Но охота на них едва не привела к вымиранию вида.

Ранее сообщалось, что в Хакасском государственном природном биосферном заповеднике обнаружили считавшегося исчезнувшим в регионе краснокнижного манула. Зверя поймала фотоловушка, и это огромная удача, что пушистик попался на глаза учёных.

Авторы Татьяна Миссуми