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Регион
15 ноября, 02:31

На Камчатке спасли косатку, угодившую в плен мелководья

Косатка, застрявшая на берегу Охотского моря вблизи села Устьевое в Соболевском районе Камчатского края, выбралась в море. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

«Косатка в море! Низкий поклон волонтёрам, спасателям и всем жителям Соболевского района», — написал министр на странице в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев также выразил надежду, что у животного всё будет хорошо.

На Камчатке спасли застрявшую на мелководье косатку. Видео © VK / Сергей Лебедев

Застрявшие на Камчатке косатки смогли выплыть в открытое море
Застрявшие на Камчатке косатки смогли выплыть в открытое море

Напомним, косатку обнаружили на берегу неподалёку от камчатского села Устьевое 14 ноября. На место приехала большегрузная техника, которая помогла переместить животное ближе к воде, но это не помогло. Спустя сутки на мели косатка ослабла, покрылась микротравмами, а её плавники начали замерзать.

Обложка ©

VK / Сергей Лебедев

Артур Лапсаков
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