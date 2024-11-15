На Камчатке спасли косатку, угодившую в плен мелководья

Косатка, застрявшая на берегу Охотского моря вблизи села Устьевое в Соболевском районе Камчатского края, выбралась в море. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

«Косатка в море! Низкий поклон волонтёрам, спасателям и всем жителям Соболевского района», — написал министр на странице в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев также выразил надежду, что у животного всё будет хорошо.

На Камчатке спасли застрявшую на мелководье косатку. Видео © VK / Сергей Лебедев