На Камчатке спасли косатку, угодившую в плен мелководья
Косатка, застрявшая на берегу Охотского моря вблизи села Устьевое в Соболевском районе Камчатского края, выбралась в море. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.
«Косатка в море! Низкий поклон волонтёрам, спасателям и всем жителям Соболевского района», — написал министр на странице в соцсети «ВКонтакте».
Лебедев также выразил надежду, что у животного всё будет хорошо.
На Камчатке спасли застрявшую на мелководье косатку. Видео © VK / Сергей Лебедев
Напомним, косатку обнаружили на берегу неподалёку от камчатского села Устьевое 14 ноября. На место приехала большегрузная техника, которая помогла переместить животное ближе к воде, но это не помогло. Спустя сутки на мели косатка ослабла, покрылась микротравмами, а её плавники начали замерзать.
VK / Сергей Лебедев