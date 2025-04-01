В Бишкеке произошел инцидент в парке Панфилова: 19-летняя девушка вылетела с аттракциона. По данным «Sputnik Кыргызстан», всё случилось 31 марта.

В Бишкеке девушка вылетела из аттракциона из-за разрыва ремней. Видео © Telegram / Sputnik Кыргызстан

Девушка была госпитализирована в реанимацию, где врачи диагностировали у неё тяжелое состояние, включая сотрясение мозга и перелом черепа, а также другие травмы. В клинической больнице Бишкека подтвердили эти данные.

По информации мэрии, причиной падения стали порванные два ремня безопасности на аттракционе. В связи с этим муниципалитет инициировал расследование и техническую проверку оборудования. В мэрии подчеркнули, что ранее проводились разъяснительные работы с администрацией парка о необходимости соблюдения всех требований безопасности.

Несмотря на это, администрация парка утверждает, что все аттракционы находятся в исправном состоянии, а операторы перед запуском проводят инструктаж для посетителей. Представители парка также отметили, что предупреждали девушку о том, что нельзя вынимать ноги из-под защитной дуги, однако она проигнорировала предупреждение, что, по их словам, привело к дисбалансу и разрыву ремней.

В связи с инцидентом парк взял на себя обязательства по покрытию расходов на лечение пострадавшей. Временно приостановлена работа всех механических аттракционов, и их эксплуатация будет возобновлена только после проведения полной проверки на безопасность.