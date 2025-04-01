Влетевшего на байке в столб россиянина разорвало на части в Таиланде
Россиянина разорвало на части в страшном ДТП в Таиланде
Влетевшего на байке в столб россиянина разорвало на части в Таиланде. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В Таиланде произошла трагедия: россиянин погиб в ужасном ДТП, врезавшись на мотоцикле в электрический столб. Ночь на трассе Чалоем Пхракиат Рама 9 обернулась для него роковой — мотоциклист на красно-чёрной Honda Forza разогнался до высокой скорости и потерял управление. Удар был столь сильным, что его тело было разорвано на части, пишет SHOT.
Свидетели происшествия вызвали полицию. Верхняя часть тела была найдена под столбом, а нижняя — в 60 метрах от места удара. Голову, оставшуюся в шлеме, также не удалось найти. На месте инцидента обнаружили телефон погибшего. Останки отправлены в госпиталь Vachira Phuket Hospital. По предварительным данным, мотоцикл был арендован.
Местные жители сообщили, что в этом районе произошло ещё две аварии в то же время.
К сожалению, ДТП с участием россиян в Таиланде не редкость. Недавно автобус с российскими туристами попал в аварию на острове Пхукет. Также в конце января там попала в жуткую аварию на байке россиянка. Для неё искали доноров крови, так как у туристки вторая отрицательная группа. Спустя некоторое время она скончалась.