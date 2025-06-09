Пять детей и 12 взрослых застряли на аттракционе «Острова Мечты» в Москве
В главном московском парке развлечений «Остров мечты» на высоте примерно 10 метров остановился аттракцион «Воздушный поезд». Наверху застряли почти 20 человек, среди которых пять детей. Люди не могут спуститься уже около получаса, сообщает Telegram-канал SHOT.
Почти 20 человек застряли на аттракционе «Воздушный поезд» в «Острове мечты». Видео © SHOT
Одна из пострадавших рассказала, что изначально всё было хорошо и аттракцион поехал, но позже резко остановился и завис. Сотрудники парка не смогли самостоятельно устранить проблему, и для оказания вызволения 17 человек вызвали на место спасательные службы. Сейчас администрация ставит вышку у головного вагона, чтобы дать электричество «Воздушному поезду».
Ранее Life.ru рассказал, что страшный пожар произошёл в павильоне парка развлечений «Джунгли» в Анапе. Несмотря на то, что ситуация за пару секунд стала критической, возгорание всё же удалось локализовать. На место происшествия сразу были вызваны сотрудники ДПС и Росгвардии. Данных о пострадавших всё ещё нет.
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко