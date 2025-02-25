Путину доложили, что гостями парка «Остров мечты» стали почти 20 млн человек

За четыре года существования тематический парк «Остров мечты» в Москве принял около 20 миллионов посетителей. Об этом сообщил глава правления одноимённой компании Амиран Муцоев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«С момента открытия наш парк посетили 19,6 миллиона человек за чуть более чем четыре года. Мы провели более 42 тысяч театрализованных представлений и шоу, которые собрали 5 миллионов зрителей. Для сравнения, в Москве от Большого до Малого театра в год проходит около 21 тысячи мероприятий. Таким образом, на нашей площадке прошло 50% всех театрализованных шоу за этот период», — отметил Муцоев.

Он подчеркнул, что за время работы парк увеличился на 40%: добавлены новые зоны, а количество аттракционов возросло на треть, включая расширение детской зоны. Два года назад в парке открыли один из крупнейших концертных залов в Европе на 4,5 тысячи мест. Также был запущен самый большой бассейный комплекс городского типа в Европе с 2,5 тысячами лежаков, который посетили 400 тысяч человек.