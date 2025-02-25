Путину доложили, что гостями парка «Остров мечты» стали почти 20 млн человек
За четыре года существования тематический парк «Остров мечты» в Москве принял около 20 миллионов посетителей. Об этом сообщил глава правления одноимённой компании Амиран Муцоев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«С момента открытия наш парк посетили 19,6 миллиона человек за чуть более чем четыре года. Мы провели более 42 тысяч театрализованных представлений и шоу, которые собрали 5 миллионов зрителей. Для сравнения, в Москве от Большого до Малого театра в год проходит около 21 тысячи мероприятий. Таким образом, на нашей площадке прошло 50% всех театрализованных шоу за этот период», — отметил Муцоев.
Он подчеркнул, что за время работы парк увеличился на 40%: добавлены новые зоны, а количество аттракционов возросло на треть, включая расширение детской зоны. Два года назад в парке открыли один из крупнейших концертных залов в Европе на 4,5 тысячи мест. Также был запущен самый большой бассейный комплекс городского типа в Европе с 2,5 тысячами лежаков, который посетили 400 тысяч человек.
А ранее в Москве женщина по имени Аминат стала победительницей конкурса на очистку мандаринов. Соревнования прошли в парке «Сокольники», где более трех тысяч участников очистили в общей сложности около 950 килограммов мандаринов. За одну минуту участникам предлагалось снять с цитруса как можно более длинную «кожурную» полоску.
Kandinsky 3.1 / Life.ru