Нейросеть нарисовала 10 клише иностранцев о России, но с реальностью это не имеет ничего общего

Россия — страна загадочная. Для одних она бесконечно холодная, для других — населена медведями, которые с утра до вечера играют на балалайках. Мы решили проверить, насколько стереотипы о России далеки от реальности. Для этого попросили нейросеть нарисовать, как нашу страну представляют иностранцы. Получилось... Ну, судите сами!

1. Вечная зима и снежные сугробы по пояс

Как иностранцы видят Россию: 10 странных стереотипов. Фото © Шедеврум

Первая картинка — Москва, утонувшая в снегу. Сугробы выше пояса, прохожие закутаны в меховые шубы, у некоторых даже ресницы покрыты инеем. В воздухе кружатся снежинки, а Кремль на заднем плане будто сделан изо льда. Не хватает только мамонтов. Однако в реальности у нас была бесснежная зима с нетипично тёплой температурой.

2. Медведи на улицах

Медведи, балалайки, водка: что рисует нейросеть о России. Фото © Шедеврум

Вот и он — огромный медведь в ушанке. Спокойно шагает по оживлённой улице Москвы. Люди вокруг никак не реагируют: один читает газету, другой смотрит в телефон. Может, это просто ещё один москвич, опаздывающий на работу?

3. Все русские играют на балалайке

10 стереотипов о России, в которые до сих пор верят иностранцы. Фото © Шедеврум

На этой картинке — настоящий концерт. В парке люди разного возраста держат балалайки, а в центре сцены музыкант в традиционной рубахе играет особенно страстно. На фоне деревянная изба или Кремль — нейросеть явно не смогла определиться, что подходит больше.

4. Олигархи, золото, чёрная икра

Нейросеть нарисовала Россию глазами иностранцев. Фото © Шедеврум

Здесь полный набор: роскошный автомобиль с номером 0001, мужчина в дорогом костюме, бокал шампанского в руке. А рядом на цепи — тигр. Всё сверкает золотом, будто попал в роскошный сон. Да-да, типичный житель Москвы, не только в представлении заморских гостей, но и жителей регионов.

5. Никто никогда не улыбается

Суровая Россия в глазах мира: 10 забавных мифов. Фото © Шедеврум

Эта сцена — московское метро. Вагон полон пассажиров, и у каждого одинаково серьёзное выражение лица. Только один турист в центре выглядит озадаченным: что за заговор?

6. Вездесущие бабушки с семечками

Life.ru показывает Россию по версии искусственного интеллекта. Фото © Шедеврум

Старушка в платке и тёплой одежде сидит на табуретке у дороги, перед ней ящик с семечками. На заднем плане — современные небоскрёбы, но бабушка невозмутимо ведёт торговлю. Будущее наступило, а семечки остаются вечными. Отдельно стоит обратить внимание на крутое старушкино пальто — из ковра! Это отсылка к любви старшего поколения СССР всегда вешать их на стену?

7. Все играют в шахматы

Кремль в снегу и медведи в метро: нейросеть фантазирует. Фото © Шедеврум

Россия — страна интеллектуалов, это факт. Потому нейросеть уверена: шахматы — национальный вид спорта. В парке за досками сидят и дети, и пенсионеры, а в стороне за партией схватились человек и медведь, куда же без наших мохнатых членов общества? Игра обещает быть напряжённой.

8. Русская баня — это экстрим

Иностранцы о России: правда или мифы? Фото © Шедеврум

Вот два парня выбегают из деревянной парной прямо в снежный сугроб. В руках веники, лица счастливые, настрой боевой. Кто-то из иностранцев посмотрел на это и добавил баню в список «опасных русских традиций».

9. Водка всегда и везде

Водка, баня, шахматы: что ассоциируется с Россией у иностранцев по версии нейросети. Фото © Шедеврум

Автобусная остановка, зима, холод. На лавке сидит мужчина в меховой шапке, в одной руке бутылка водки, в другой — солёный огурец. Глядя на картинку, кажется, что он ждёт не автобус, а настоящую русскую весну.

10. Матрёшка — главный символ России

10 неожиданных образов России, созданных нейросетью. Фото © Шедеврум

Красная площадь, в центре — гигантская матрёшка. Вокруг туристы фотографируются, кто-то в руках держит маленькую куклу и с удивлением открывает её, находя внутри новые фигурки. Загадочная русская душа в одной картинке.