Нейросеть оживила 20 великих людей прошлого, и вы будете в шоке, когда увидите их

В деле производства контента нейросети могут практически всё. Пройдёт несколько лет, и они будут в силах создать буквально всё. На этот раз умельцы удивили нас оживлением великих исторических личностей при помощи нейронки. На ваших экранах появятся Цезарь, Пифагор и Бенджамин Франклин — так реалистично, будто вы делали с ними селфи вчера. Показываем, как нейросеть отразила великих людей прошлого.

Клеопатра

Клеопатра действительно египетская красавица. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Inside History

Клеопатра — последняя царица независимого Египта. Именно во время её правления страну захватывала Римская империя, применяя оружие и силу обольщения, о чём свидетельствует её история любви с Марком Антонием. К сожалению, Клеопатра не выдержала душевных мук, связанных с тем, что её держава пала жертвой завоевательного потенциала римлян, и ушла из жизни, не дождавшись прибытия войск Октавиана.

Уильям Шекспир

Уильям Шекспир как живой! Возможности нейросетей действительно поражают. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Inside History

Уильям Шекспир — человек, без которого мы не наблюдали бы английскую литературу в таком виде, в каком она представлена нам сейчас. Английский язык тоже звучал бы совершенно по-другому. Шекспир сделал для английского литературного языка то же, что Пушкин для русского: создал его. Гениальный английский поэт и драматург творил во времена королевы Елизаветы, реформировал британский театр и написал цикл легендарных сонетов.

Юлий Цезарь

Юлий Цезарь в представлении не нуждается. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Inside History

Юлий Цезарь — легендарный римский полководец, который мог делать несколько дел одновременно, завоевал всю Галлию и трагически погиб, будучи преданным своим лучшим другом Брутом. Цезарь завоевал безумное количество территорий: в своём галльском походе он дошёл до Англии, а на месте стоянок его войск вскоре появился город Лондиниум. Ради справедливости стоит сказать, что кельты не отличались качеством вооружения и организованностью, так что завоёвывать Галлию было относительно легко. После жестокой расправы над галлами Цезарь вернулся в Рим, принял участие в гражданской войне, а затем стал диктатором, за что и был убит бывшими соратниками.

Чингисхан

Чингисхан выглядит очень суровым. Нейросеть отразила его дух. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Inside History

Чингисхан — ещё один великий завоеватель в нашей подборке. Основатель Монгольской империи, в своё время он захватил большую часть Китая и всю Центральную Азию. Размеры империи Чингисхана превышали даже площадь Канады. До русских земель хан не дошёл: умер раньше. Но дело продолжили его последователи, например хан Батый. В результате Древняя Русь на двести лет оказалась под татаро-монгольским игом.

Тутанхамон

Тутанхамон похож на инопланетянина. Нейросеть знает, чем удивить. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Inside History

Тутанхамон — один из самых известных фараонов Древнего Египта. Он был представителем восемнадцатой династии Нового царства и жил за 1300 лет до Иисуса. Такой популярностью фараон обязан археологу Говарду Картеру: тот обнаружил нетронутую могилу правителя. С Тутанхамоном связана одна из попыток ввести в Древнем Египте что-то похожее на единобожие: религию, основанную на культе бога Амона-Ра. В изображении нейросети Тутанхамон похож на инопланетянина — возможно, нейронка тоже считает, что люди не могли сами построить пирамиды.

Никола Тесла

Никола Тесла даже улыбается на картинке. Нейросеть умеет вдохнуть жизнь в старые фотографии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Inside History

Все знания об электричестве мы получили благодаря этому человеку с фотографии. Никола Тесла — гениальный инженер и физик из Хорватии, впоследствии эмигрировавший в Америку. Это было лучшим выбором: страшно подумать, на какой стадии находилась бы сейчас наука, если бы Никола пропал в пожаре Первой мировой. Его устройства, работающие на переменном токе, до сих пор поражают воображение, а знаменитые катушки Теслы в своё время использовались даже в медицине.

Пифагор

Пифагор очень похож на настоящего древнего грека — спасибо нейронке! Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Inside History

Если вы ходили в школу и учили математику, то Пифагор для вас — знакомое имя. Сторонник теории реинкарнации, гениальный математик и основатель нумерологии, этот великий древнегреческий учёный положил начало целой школе. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов — это помнят наизусть все школьники начальных классов, и это теорема, которую открыл именно Пифагор. Кроме того, именно он был среди тех, кто первым догадался о шарообразности Земли.

Рамсес II Великий

Рамсес II Великий — настоящий египетский фараон, чьи пирамиды поражают воображение. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Inside History

Древние египтяне просто обожали Рамсеса. При жизни ему был присвоен титул А-нахту, то есть «Победитель». У него даже было народное прозвище: простые строители пирамид звали фараона Сесу или Сессу. Ему поставили безумное число памятников, а полюбили правителя за то, что тот успешно отражал атаки других народов и неуклонно поддерживал авторитет египетского царства среди них. За своё правление он победил нубийцев, ливийцев и шерданов, а ещё при нём египтяне нашли воду на золотых рудниках в Вади-Аллаки, что увеличило добычу золота.

Микеланджело Буонарроти

Микеланджело будто живой: спасибо нейросетке и гениальному искусству эпохи Возрождения. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Inside History

Гениальный скульптор эпохи Возрождения, Микеланджело оставил такой яркий след в истории, что в честь него назвали даже одну из «Черепашек-ниндзя». Флорентиец не только подарил нам ряд шедевров, например статую Давида, скульптуру Пьета из Собора Святого Петра в Ватикане, но и стал родоначальником всей архитектуры эпохи барокко. А ради создания фрески «Битва при Кашине» в палаццо Веккьо он соревновался с самим Леонардо да Винчи.

Королева Елизавета

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Inside History

Королева Елизавета Первая, последняя из Тюдоров, сделала Британию морской державой, с которой всем приходилось считаться. Дочь Генриха VIII, прототипа Синей Бороды, она никогда не выходила замуж: государственные дела были важнее. Отец казнил её мать по обвинению в измене — возможно, и это повлияло на решение Елизаветы о безбрачии. Во время её правления началась промышленная революция, Англия стала семимильными шагами идти к титулу «владычицы морей», а внутренняя политика правительницы была направлена на поддержку рабочих сословий.

Авраам Линкольн

Авраам Линкольн будто живой: нейросети хорошо работают с фото XIX века. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Inside History

Авраам Линкольн был не просто президентом США, а человеком, который положил конец рабству в стране. Линкольн лично направлял войска северян во время Войны Севера и Юга и внёс мощный вклад в победу над Конфедерацией. После этого богатые южные плантаторы больше не могли надеяться на рабский труд, а жизнь чернокожего населения Штатов стала немного легче. Примерно за это президента и застрелили в театре.

Королева Виктория

Королева Виктория стала правительницей, при которой Британия считалась самой процветающей мировой державой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Inside History

Королева Виктория — это не только чопорные нравы, доведённый до абсолюта придворный этикет и галантные джентльмены. При этой правительнице Британия стала самой страшной и процветающей мировой державой, оставшись таковой до Второй мировой войны. Именно при Виктории Британия была самой большой страной мира, естественно, вместе с колониями, которых у державы было столько, что в какие-то моменты казалось, что Британия не выдержит и лопнет. Примерно так и произошло, когда в середине XX века от Англии стали «отваливаться» многочисленные колонии в Индии, Америке и Африке, в первую очередь благодаря освободительным движениям в этих странах и во вторую — благодаря усилиям лейбористов по «деколонизации» Британии.

Бенджамин Франклин

Бенджамин Франклин будто бы сошёл с долларовой купюры. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Inside History

Бенджамин Франклин — один из отцов-основателей США. Он разработал рисунок «большой печати Штатов», а также скрепил своей подписью три важнейших мирных договора, положивших конец британскому владычеству в Штатах. И, кстати, именно он был первым американцем, ставшим членом Императорской академии наук и художеств, ныне РАН. По жизни Франклин был вегетарианцем, владел восемью рабами и зарабатывал на трансатлантической торговле людьми.

Ада Лавлейс

Великая программистка Ада Лавлейс точно прошла бы техническое собеседование в аккредитованной IT-компании. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Inside History

Первая в истории программистка (и первый в истории программист), Ада Лавлейс была гениальным математиком. Она создала первый в мире протокомпьютер — вычислительную машину Бэббиджа, которую сам мужчина не довёл до «релиза», оставив только на стадии проекта. Ада пошла куда дальше: она сделала первую в мире компьютерную программу для этой машины, придумала термины «цикл» и «рабочая ячейка», потомками которых до сих пор пользуются как олдскульные сеньоры-разработчики на C++, так и фанаты более современных языков по типу Go и Python. В общем, если бы не Лавлейс, у нас не было бы IT-индустрии — и хотя бы за это стоит сказать ей спасибо.

Октавиан Август

Октавиан Август выглядит так, будто прямо сейчас отправится завоёвывать Египет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Inside History

Октавиан Август — это причина смерти Клеопатры. Но не только. Римский завоеватель расширил границы империи далеко на юг, присоединив к Риму весь Египет. При этом именно он сделал из республики империю. Под его началом римляне завоевали Альпы, Балканы и Дунай. Его успехи в военном деле и стабильность его пребывания на принципиально новой для римлян должности императора опирались во многом на армейскую реформу: именно при Августе народное ополчение ушло в историю, уступив место профессиональной армии.

Винсент ван Гог

Гениальный художник Винсент ван Гог выглядит очень привлекательно. За основу нейросеть взяла его автопортрет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Inside History

В честь Винсента ван Гога назвали кратер на планете Меркурий. Его влияние на изобразительное искусство XX века трудно переоценить. За десять лет он создал более 2000 картин. Уникальный стиль сформировал целые жанры: Ван Гог стал отцом постимпрессионизма — вместе с Гогеном и Сезанном. До сих пор студенты художественных вузов учатся «мазкам Ван Гога», чтобы раскрыть в себе потенциал к абстрактной живописи.

Иоганн Себастьян Бах

Иоганн Себастьян Бах — великий композитор. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Inside History

Композитор и органист, Иоганн Себастьян Бах написал много духовной музыки. Он писал во всех значимых жанрах своей эпохи, его перу принадлежат более 1000 произведений. Орган, клавир и оркестр были его любимыми инструментами. Его наследие до сих пор не забыто, например баховская «Токката и фуга ре минор» прозвучала уже везде: от серьёзного кино до мемов и рекламы автомобилей.

Амелия Эрхарт

Амелия Эрхарт была лётчицей и писала книги. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Inside History

Амелия Эрхарт — легендарная женщина своей эпохи. Она стала пионером авиации, одна из первых поднималась в небо на достаточно опасных в то время самолётах. Она совершила один из первых трансатлантических полётов в 1928 году на трёхмоторном «Фоккере» F-VII под названием «Дружба». А ещё писала книги и статьи, так как была талантливой журналисткой. В 1937 году Амелия пропала без вести, пытаясь совершить кругосветный полёт.

Аристотель

Аристотель — светило мировой философии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Inside History

Аристотель был греческим философом и эрудитом, его перу принадлежит множество программных для этой дисциплины трудов. Он критиковал Платона, изучал буквально всё — от философии до физики и пришёл к идее о четырёх причинах всего сущего: это материя, форма, действие и цель. Его учение о государстве и политике актуально до сих пор, а ещё философ был учителем Александра Македонского.

Шах-Джахан

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Inside History

Шах-Джахан переводится с персидского как «Повелитель мира». И для своих подданных он был именно таким. Падишах Империи Бабуридов вошёл в историю прежде всего как строитель Тадж-Махала. Но не только: ему удалось неплохо расширить границы своей империи, захватив такие города, как Кандагар и Хугли. Из Хугли он вообще выбил португальцев, которые технологически сильно превосходили войско Шаха.