Царская водка: Что пьёт Иван Васильевич в комедии Гайдая и почему в фильме ругают ключницу

В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» есть сцена, в которой инженер Тимофеев предлагает царю Ивану Грозному водку. Это сейчас в домах россиян крепкие напитки встречаются редко, а вот в советское время… В СССР водка должна была быть припасена на праздники и особые случаи, особенно если она была качественной и дефицитной. Рассказываем, что за чудо-напиток предложил Грозному Шурик.

Что это за водка в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»?

Таинственная водка в графине, которую Шурик наливает Ивану Грозному, не так проста, как кажется. Фото © «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk

В фильме Гайдая 1973 года есть кадр, в котором Шурик Тимофеев спрашивает у Ивана Грозного, пьёт ли тот водку. Царь отвечает, что пьёт анисовую, а попробовав напиток современника, морщится и спрашивает, не делала ли его ключница. Во всём этом диалоге есть смысл, причём довольно много. Гайдай и его сценаристы провели целое исследование нравов и обычаев эпохи Ивана Грозного, чтобы в ленте не было «ляпов», — и изображение действительно с исторической точки зрения на момент съёмок идеально соответствовало научной картине мира. А предлагает царю Шурик водку «Столичная». Подробнее про анисовую настойку и при чём тут ключница — далее в материале.

Водка «Столичная» и её репутация в СССР и за кордоном

Водка — не то, чем кажется. Особенно если это «Столичная». Фото © ТАСС / Максим Стулов

Но сначала немного о героине сцены, водке «Столичная». Говорят, впервые её придумали в 1944 году, но точные свидетельства о выходе этой звёздочки на ликёро-водочный рынок появляются с 1954 года. Тогда «Столичная» победила водку «Смирноф» во время слепой дегустации. С этого момента молодой продукт сразу стал элитным и дефицитным. А картинку на этикетку сделал художник Василий Яковлев. В начале 60-х «Столичную» стали массово экспортировать в США, и это десятилетие в истории страны было отмечено студенческими протестами против войны во Вьетнаме, развитием рок-музыки в её современном понимании, а также движением хиппи. Мы думаем, что всё это произошло благодаря настоящей русской водке.

А Иван Грозный вообще знал, что такое современная водка?

Во времена Ивана Грозного водки в современном понимании не существовало. Фото © «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk

Нет, современную водку Иван Грозный не пил и не мог выпить физически. Водки в нашем понимании не существовало до конца XIX века. Ту самую, в которой содержится 40% этилового спирта, придумал вместе с таблицей элементов Дмитрий Менделеев. До этого в чести был ржаной полугар, крепость которого не превышала 38%. Стандарт полугара был введён ещё до изобретения водки, в 1830 году. Поначалу его называли «полугарным вином». А во времена Ивана Грозного наиболее похожий на водку напиток назывался бы «хлебным вином», но даже он не был настолько крепким, как «Столичная», и появился только в 1553 году. Именно поэтому царь поморщился и обвинил Шурика в том, что тот «подсунул» ему бурду, которую варила ключница.

Что называли водкой во времена Ивана Грозного и при чём тут ключница?

Иван Грозный установил по всей Руси сеть кабаков, создав монополию на производство алкоголя. Фото © kulturologia

На самом деле Ивана Грозного тоже много в чём можно было обвинить. И речь сейчас не об опричнине или танцах Фёдора Басманова. Речь идёт ни много ни мало о спаивании населения царства Российского. Дело в том, что только в XVI веке пьянство вышло из крестьянских, купеческих и боярских домов в специальные места — кабаки. Если раньше народ пил в основном по праздникам (которые зимой могли продолжаться неделями), то с открытием кабаков ситуация поменялась: некоторые мужики буквально жили в этих заведениях. Именно там и стали продавать в 1553 году то самое «хлебное вино». При Алексее Михайловиче с влиянием кабаков на алкоголизм попытались что-то сделать, но в итоге только разрешили брать алкоголь оттуда на дом, и стало хуже.

Водкой во времена Грозного называли настойки на травах, например ту самую анисовую. Это могли быть просто алкогольные настойки, а могли быть лекарственные, на наиболее чистом виде алкоголя, по типу страшного британского лауданума из Викторианской эпохи. Но уже во времена Елизаветы I, дочери Петра Великого, термином «водка» начали обозначать обычную, непритязательную водку.

А ключница — это всего лишь хранительница царских запасов, можете сейчас называть её кладовщицей или завхозом. Она должна была следить за такими нежными вещами, как зерно, овощи, фрукты, и, если это дело портилось, перегоняла его в алкоголь. Поэтому царь о ней и вспомнил: неприятный по вкусу напиток, которым является «менделеевская» водка, то есть почти чистый спирт, был ему непривычен, так что в глазах Ивана Грозного «Столичная» — это всего лишь пойло, которое сделала из испорченного пшена ключница. Любимый напиток царя, анисовая настойка, — это как раз достаточно мягкое для царственной глотки питие. Вот только анисовой настойки могло не существовать во время Грозного, но это мелочи.

Что произошло с водкой «Столичная» после распада СССР?

После распада СССР «Столичную» помотало. Но это длилось недолго. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

С водкой «Столичная» после распада СССР происходили первое время только плохие вещи. Вместе с великой страной исчез и «Союзплодоимпорт», у которого было право на торговую марку. Вместо того чтобы сохранять монополию, государство стало продавать право на производство «Столичной» кому угодно. Появилась плеяда ужасных на вкус и эффект подделок. Потребители от такого пойла очень страдали. «Столичная» продержалась в таком режиме несколько лет, а потом права вернули воскресшему ЗАО «Союзплодоимпорт». С 2011 года её, правда, производит другая компания, но теперь это хотя бы в некоторой степени контролируется государством.