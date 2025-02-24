«Что в нём нашла Пугачёва?»: Певец Юлиан раскритиковал выступление Челобанова в «Суперстаре»

Певец Юлиан раскритиковал артиста Сергея Челобанова за выступление в шоу «Суперстар», в котором он сам участвовал несколько лет назад. Кроме того, он поделился своим мнением о том, кто на самом деле заслуживает победы в юбилейном сезоне программы.

«Не знаю, что в Челобанове нашла когда-то Пугачёва. В 90-е модно было, чтобы была каша во рту и чтобы не было понятно, о чем певец поёт. Чем чуднее, тем лучше. Голос в то время был не важен: главное, чтобы человек умел прикольно выть, гавкать и мычать. Мне кажется, что «жюри» будет тащить к победе Челобанова», — заявил певец в беседе с URA.ru.

Тем не менее Юлиан не проявил особой благодарности к жюри проекта, назвав его «так называемым», поскольку шоу и игра для него не имеют серьёзного значения. Искренний восторг он испытал только от выступления Азизы, которая исполнила песню «Je suis malade». Юлиан признался, что это одна из его любимых композиций. Многие пытались её спеть, но только Азиза смогла передать её настоящую глубину. Он был рад видеть возвращение Азизы на сцену и выразил надежду, что она не исчезнет с экранов после завершения проекта.