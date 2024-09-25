Любимый певец Ельцина раскрыл секрет своего феноменального преображения

Исполнитель хита «Русский вальс» Юлиан в последнее время заметно постройнел. Он признался, что, как и многие другие звёзды, использовал уколы для диабетиков. Однако делал это сугубо под присмотром медиков.

«Это нужно делать только под присмотром врача-эндокринолога. Эти уколы колют все наши звёзды, но при этом в интервью говорят, что сбрасывают вес, сидя на кефире. Они все врут. Я — единственный артист, который признался, что, действительно, сбрасывал вес с помощью уколов для диабетиков», — рассказал любимый певец Бориса Ельцина.

Однако можно похудеть и без опасных уколов, уверен Юлиан. Многие годы он использует знакомую многим методику подсчёта калорий. Исполнитель рассказал, что в день мужчины могут себе позволить не более двух тысяч калорий, а женщины — полутора тысяч. Также надо не забывать пить воду и не есть на ночь, тогда вес пойдёт вниз.

«Когда-то Майя Плисецкая сказала гениальную фразу: «Чтобы быть стройным и красивым, нужно не жрать!». Я уже давно выкинул хлебницу: советую всем сделать также. Помимо этого, исключил из своего рациона всё мучное и сахар. Самое главное — нужно считать калории», — поделился советом артист в беседе с URA.ru.

Кроме того, он призвал россиян убрать из своего лексикона слово «худеть», поскольку оно производное от «худо». Вместо этого каждый день надо вставать перед зеркалом и критично смотреть на себя, проговаривая как мантру: «Мне это не нравится. Я хочу быть красивее и моложе!».