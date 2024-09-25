Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 19:20

Любимый певец Ельцина раскрыл секрет своего феноменального преображения

Певец Юлиан: Худеть можно и без уколов для диабетиков, считая калории

Исполнитель хита «Русский вальс» Юлиан в последнее время заметно постройнел. Он признался, что, как и многие другие звёзды, использовал уколы для диабетиков. Однако делал это сугубо под присмотром медиков.

«Это нужно делать только под присмотром врача-эндокринолога. Эти уколы колют все наши звёзды, но при этом в интервью говорят, что сбрасывают вес, сидя на кефире. Они все врут. Я — единственный артист, который признался, что, действительно, сбрасывал вес с помощью уколов для диабетиков», — рассказал любимый певец Бориса Ельцина.

Однако можно похудеть и без опасных уколов, уверен Юлиан. Многие годы он использует знакомую многим методику подсчёта калорий. Исполнитель рассказал, что в день мужчины могут себе позволить не более двух тысяч калорий, а женщины — полутора тысяч. Также надо не забывать пить воду и не есть на ночь, тогда вес пойдёт вниз.

«Когда-то Майя Плисецкая сказала гениальную фразу: «Чтобы быть стройным и красивым, нужно не жрать!». Я уже давно выкинул хлебницу: советую всем сделать также. Помимо этого, исключил из своего рациона всё мучное и сахар. Самое главное — нужно считать калории», — поделился советом артист в беседе с URA.ru.

Кроме того, он призвал россиян убрать из своего лексикона слово «худеть», поскольку оно производное от «худо». Вместо этого каждый день надо вставать перед зеркалом и критично смотреть на себя, проговаривая как мантру: «Мне это не нравится. Я хочу быть красивее и моложе!».

Вскрылась опасность рака от «Оземпика», на котором звёзды сохнут до костей
Вскрылась опасность рака от «Оземпика», на котором звёзды сохнут до костей

Певица Слава также не стала скрывать, что худеет при помощи аналога «Оземпика». Артистка уже три месяца делает себе инъекции этого препарата. Перед его применением она, как и Юлиан, проконсультировалась с врачом, который предупредил её о возможных неприятных последствиях. Избежать их звезде не удалось. Артистка стала впадать в депрессивное состояние и нередко ощущает слабость в теле после инъекций.

Обложка ©

VK / Юлиан Васин

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров