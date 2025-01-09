Москвичка всего за минуту разбогатела на миллион с помощью обычного мандарина

В Москве женщина по имени Аминат стала победительницей конкурса на очистку мандаринов. Как сообщает газета Metro, соревнования прошли в парке «Сокольники», где более трех тысяч участников очистили в общей сложности около 950 килограммов мандаринов. За одну минуту участникам предлагалось снять с цитруса как можно более длинную «кожурную» полоску. Результат зафиксировали с помощью «манадринометра».

Аминат смогла снять кожуру длиной 81 сантиметр и за это получила приз в размере одного миллиона рублей. Стоит отметить, что её результат не является рекордным: на отборочном этапе один из участников снял кожуру длиной 95 сантиметров. А один из пяти финалистов оказался аллергиком и утром перед состязанием даже принял антигистаминный препарат.