Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 января, 15:34

Москвичка всего за минуту разбогатела на миллион с помощью обычного мандарина

Москвичка по имени Аминат выиграла миллион в конкурсе по чистке мандаринов

В Москве женщина по имени Аминат стала победительницей конкурса на очистку мандаринов. Как сообщает газета Metro, соревнования прошли в парке «Сокольники», где более трех тысяч участников очистили в общей сложности около 950 килограммов мандаринов. За одну минуту участникам предлагалось снять с цитруса как можно более длинную «кожурную» полоску. Результат зафиксировали с помощью «манадринометра».

В столице Абхазии установили пятиметровую новогоднюю ёлку из мандаринов
В столице Абхазии установили пятиметровую новогоднюю ёлку из мандаринов

Аминат смогла снять кожуру длиной 81 сантиметр и за это получила приз в размере одного миллиона рублей. Стоит отметить, что её результат не является рекордным: на отборочном этапе один из участников снял кожуру длиной 95 сантиметров. А один из пяти финалистов оказался аллергиком и утром перед состязанием даже принял антигистаминный препарат.

А ранее жительница посёлка в ХМАО выиграла в лотерею147 миллионов рублей. Так, случайный поход на почту для обычной домохозяйки обернулся настоящим праздником.

Учительница химии из Мордовии стала победительницей проекта «Классная тема!»
Учительница химии из Мордовии стала победительницей проекта «Классная тема!»
Обложка ©

Shutterstock AI / FOTODOM

Марина Фещенко
  • Новости
  • Интересное
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar