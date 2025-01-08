Учительница химии из Мордовии стала победительницей проекта «Классная тема!»

В эфире телеканала «Россия» прошёл финал третьего сезона федерального проекта «Классная тема!». Победителем образовательного соревнования и обладателем собственного авторского шоу на телевидении стала учитель химии из Саранска (Республика Мордовия) Екатерина Чугунова. Цикл передач будет состоять из четырёх уроков победительницы и шести — финалистов.

В эфире телеканала «Россия» прошёл финал третьего сезона проекта «Классная тема!». Видео © VK / Классная тема!

«Участие в «Классной теме!» стало для меня настоящим вызовом и огромным приключением. Этот проект дал возможность показать не только свои знания, но и свою страсть к профессии, к химии. С самого начала я чувствовала себя частью чего-то по-настоящему масштабного. Я поставила себе цель: провести урок так, чтобы зрители его запомнили. Как только я вышла на сцену, всё остальное перестало иметь значение. Это был диалог с залом, химия в прямом смысле между мной и зрителями. Это ощущение свободы и творчества незабываемо!» Эмоции от проекта останутся со мной на всю жизнь», — пояснила Чугунова.

К финалистам и победителям также обратился глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, в конце сезона участников шоу узнают не только в школах, но и на улицах, в кино и в театрах. Кравцов отметил, что профессия учителя с каждым годом становится всё более популярной и престижной. Министр также поздравил российских педагогов с Новым годом, назвал их настоящими героями и поблагодарил за вклад в развитие страны.

«Мы продолжим делать всё, чтобы дальше повышать статус профессии педагога, ведь, как писал Роберт Рождественский, «учитель – профессия дальнего действия, главная на Земле!». Поздравляю всех участников третьего сезона «Классной темы!» с успешным завершением финала проекта этого года», – пояснил Кравцов.