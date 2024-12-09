Победителей ХХI конкурса «Моя страна — моя Россия» объявили в центре «Машук»

6 декабря на площадке Центра знаний «Машук» состоялась торжественная церемония награждения победителей ХХI сезона Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» с 2019 года. В финальный этап конкурса прошли 170 участников от 18 лет. Призовые места заняли 36 авторов лучших проектов, которые были направлены на социально-экономическое развитие территорий России. Торжественное награждение транслировалось в сообществе конкурса ВКонтакте.

Участниками конкурса стали 55 321 человек — молодые люди от 14 до 35 лет — из всех регионов России, а также 9 человек из других стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Китай, Таджикистан и другие. Авторские проекты были представлены в 12 номинациях. Причём в номинациях «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» не было возрастных ограничений. В подведении итогов приняли участие представители федеральных министерств, ведомств, образовательных организаций и партнёров, которые объявили авторов лучших проектов и вручили ценные призы победителям в тематических номинациях.

Заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов отметил, что за годы проведения конкурс помог воплотить смелые замыслы и уже стал не только катализатором развития локальных сообществ, но и стартовой площадкой для масштабных инициатив. Многие из проектов получают поддержку и продолжение: становятся основой для региональных и федеральных программ, привлекают инвестиции, создают рабочие места.

«За время совместной работы с платформой в конкурсе приняли участие более 400 тысяч человек из всех регионов России и ряда иностранных государств. В 2024 году к конкурсу присоединился 55 321 человек. Победителями среди 170 участников от 18 лет стали жители 22 регионов России. Это и есть те молодые люди, которые не боятся мечтать и реализовывать свои идеи», – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Экспертизе в проекте уделяется особое внимание – претенденты на участие в оценивании работ проходят тщательный отбор и образовательный модуль. Работы конкурсантов оценивали 3 тысячи экспертов из всех регионов страны. Совет Федерации окажет поддержку лучшим проектам, чтобы впоследствии об инициативах узнали в регионах на самом высоком уровне, сообщила председатель Экспертного совета Всероссийского конкурса Лилия Гумерова.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» зародился в 2003 году в городе Рязани по инициативе студентов. Сегодня проект известен по всей стране, за 21 год в нём приняло участие более одного миллиона человек. Ежегодно Министерство науки и высшего образования РФ поддерживает реализацию Всероссийского конкурса.

«За 21 год конкурс стал уникальной площадкой для реализации лучших идей, направленных на социально-экономическое развитие нашей Родины. Ваш энтузиазм и вера в себя вдохновляют, уверена, что вклад финалистов в будущее России будет значительным. Пусть этот сезон станет для вас стимулом для дальнейшего роста и развития!» — пожелала заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

В этом году впервые имена победителей конкурса были озвучены на сцене Центра знаний «Машук», интрига была сохранена для финалистов до последнего момента. Второй год самой популярной среди номинаций остаётся «Моя педагогическая инициатива» — в XXI сезоне это более 17 тысяч человек. Данная номинация не имеет возрастных ограничений и пользуется особой популярностью среди учителей и преподавателей из малых городов и сел. Номинация реализуется при поддержке Российской академии образования. А номинация «Интеллектуальная собственность моей страны» проходит при поддержке Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Партнёром номинации «Экология моей страны» выступает российская производственная компания «Большая Тройка», а куратором номинации «Моя гостеприимная Россия» — ГК «Мантера». Номинацию «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов» поддерживает компания T2.

Второй год ОАО «Российские железные дороги» совместно с конкурсом «Моя страна – моя Россия» поддерживают проекты по развитию железнодорожного транспорта. Свои проекты в тематической номинации «Железнодорожный транспорт. Пути сообщения моей страны» также представили россияне из всех субъектов России.

36 победителей Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» получат призы от профильных партнёров конкурса – гранты на реализацию проектов, стажировки и практики в крупнейших отраслевых компаниях, возможность пройти программы дополнительного образования, информационную поддержку на федеральном уровне, образовательные гранты и другие ценные призы.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».