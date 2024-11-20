Премии конкурса инициатив получат 200 проектов родительских комитетов из 78 регионов

В Гимназии имени Е.М. Примакова прошло второе заседание Всероссийского родительского комитета. В ходе встречи были подведены итоги конкурса инициатив родительских сообществ и объявлены победившие проекты. 200 родительских комитетов из 78 регионов России получат денежные премии на реализацию своих идей. Открывая заседание, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что роль родительского сообщества в образовательном и воспитательном процессе значительно возросла за последние годы.

«Мы приступаем к разработке стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года. Благодаря этому программному документу родителями, педагогами, директорами школ будет сформировано единое понимание наших общих задач и векторов развития. Создан Всероссийский родительский комитет, и мы рассчитываем на ваше участие в подготовке стратегии в качестве участников рабочих групп по направлениям. Важно, чтобы в этой работе приняли участие члены родительского комитета», — сказал Кравцов.

Максим Древаль, генеральный директор Российского общества «Знание», огласил имена победителей первого Конкурса инициатив родительских сообществ, утверждённого Всероссийским родительским комитетом. Кроме того, он сообщил о начале подготовки ко второму сезону конкурса, который состоится в 2025 году.

Общество «Знание» совместно с Центром знаний «Машук» разрабатывает специализированную образовательную программу для учителей, работающих с родительскими сообществами. Этот курс повышения квалификации поможет педагогам наладить эффективную коммуникацию с родительскими комитетами.

На заседании, проходившем в формате видеоконференции, присутствовала Ирина Кирокозова, председатель регионального родительского комитета Краснодарского края, которая поделилась опытом участия региона в Конкурсе инициатив родительских сообществ 2024 года.

Константин Федоренко, председатель Всероссийского родительского комитета, рассказал о создании рабочих групп в Комитете и назначении их руководителей. Он отметил, что в ближайшее время будут сформированы группы по 11 основным направлениям, включая поддержку успешных практик родительских сообществ, контроль за образовательным процессом и качеством обучения, организацию безопасной среды, профориентацию, трудовое воспитание и развитие карьеры. Отдельная рабочая группа будет сосредоточена на вопросах поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, её возглавит известная певица и общественный деятель Диана Гурцкая. Также будет сформирована группа по патриотическому воспитанию, сохранению исторической памяти и формированию российской идентичности под руководством Сапижат Мазаевой, матери Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова и директора школы № 54 в Дагестане.