Названы номинанты четвёртого сезона «Знание.Премия»

В шорт-лист главной просветительской награды страны вошли 107 заявок в 18 номинациях, среди которых 58 просветителей, 43 проекта и 6 компаний. В ноябре номинанты представят свои достижения в области просвещения перед Почетным жюри в Москве. Подготовку к выступлениям им обеспечат известные тренеры по ораторскому мастерству.

В этом сезоне награды приняли участие 89 регионов России, из которых 26 представлены в шорт-листе. Также среди номинантов есть просветители из Аргентины, США и Словакии.

Шорт-лист был сформирован Экспертным советом, состоящим из известных управленцев различных сфер.

«Рад объявить, что мы установили новый рекорд – на участие в этом сезоне проекта было отправлено 19 523 заявки. На одно место в шорт-листе претендовало 180 соискателей – это колоссальная конкуренция. Каждый номинант заслуживает внимания широкой аудитории, и наша задача помочь им получить это признание», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

А позже в ноябре будет опубликован шорт-лист в номинации «Советник-просветитель». Все номинанты пройдут подготовку к очной защите перед Почетным жюри. Развить навыки самопрезентации им помогут мастер-классы от бизнес-тренера Нины Зверевой, бизнес-тренера, режиссера и продюсера Лины Арифулиной, а также онлайн-курсы на платформе Знание.Академия.