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5 ноября, 19:49

В России проведут конкурс «Родная игрушка»

Советник президента Ямпольская анонсировала конкурс «Родная игрушка»

Матрёшка — одна из самых известных русских игрушек. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Матрёшка — одна из самых известных русских игрушек. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

В РФ проведут общероссийский конкурс создателей и производителей отечественных игр и игрушек под названием «Родная игрушка». Он начнётся в ближайшее время и будет состоять из нескольких этапов. Об этом на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России сообщила председатель совета, советник президента Елена Ямпольская.

«Мы с «Движением первых» и обществом «Знание» готовимся объявить общероссийский конкурс создателей и производителей отечественных игр и игрушек под названием «Родная игрушка». Конкурс стартует в ближайшее время, будет поделён на несколько этапов», — сообщила Ямпольская.

Она отметила, что организаторы намерены привлечь к конкурсу творческих людей, имеющих идеи игрушек на основе этических и эстетических традиций страны. Эксперты, дети и родителей выберут самые оригинальные варианты, после чего лучшие модели доведут до производства.

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Также Ямпольская предложила подумать над молодёжной игрой «Скажи по-русски», которая может вызвать у школьников интерес к родному языку.

«Надо сделать русский язык в хорошем смысле модным среди молодёжи, подойти к этой задаче с фантазией, без занудства. Например, мне кажется, имеет смысл подумать над такой молодёжной игрой «Скажи по-русски»: кто точнее выразится на родном языке, кто найдёт больше синонимов», — заявила советник президента.

Напомним, 5 ноября президент России Владимир Путин провёл заседание Совета по поддержке русского языка и других языков народов РФ. В частности, глава государства поручил учредить стипендию для учителей русского и литературы за рубежом, заявил о создании в России ресурса с каноническими нормами русского языка, а также рассказал, как определить уровень владения русским для иностранцев.

Никита Никонов
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