В России проведут конкурс «Родная игрушка»

В РФ проведут общероссийский конкурс создателей и производителей отечественных игр и игрушек под названием «Родная игрушка». Он начнётся в ближайшее время и будет состоять из нескольких этапов. Об этом на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России сообщила председатель совета, советник президента Елена Ямпольская.

«Мы с «Движением первых» и обществом «Знание» готовимся объявить общероссийский конкурс создателей и производителей отечественных игр и игрушек под названием «Родная игрушка». Конкурс стартует в ближайшее время, будет поделён на несколько этапов», — сообщила Ямпольская.

Она отметила, что организаторы намерены привлечь к конкурсу творческих людей, имеющих идеи игрушек на основе этических и эстетических традиций страны. Эксперты, дети и родителей выберут самые оригинальные варианты, после чего лучшие модели доведут до производства.

Также Ямпольская предложила подумать над молодёжной игрой «Скажи по-русски», которая может вызвать у школьников интерес к родному языку.