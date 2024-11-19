Почётное жюри Знание.Премия проведёт заседание в Национальном центре «Россия»
Почётное жюри Знание.Премия проведёт заседание в Национальном центре «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе Российского общества «Знание».
Там отметили, что 27 ноября в Национальном центре «Россия» в Москве состоится очное заседание Почётного жюри просветительской награды Знание.Премия, который является ключевым проектом Российского общества «Знание». Выдающиеся государственные и общественные деятели будут слушать выступления 77 номинантов из 24 регионов страны и определять просветителей года в 19 номинациях. В этом сезоне на Знание.Премию было подано 19 523 заявки из 89 регионов России и 56 зарубежных стран.
Напомним, в шорт-лист главной просветительской награды страны вошли 107 заявок, распределённых по 18 номинациям. Среди них 58 просветителей, 43 проекта и 6 компаний. В этом сезоне участвовали представители 89 регионов России, из которых 26 вошли в список. Также в числе номинантов оказались просветители из Аргентины, США и Словакии. Шорт-лист был составлен Экспертным советом, в который вошли известные управленцы из различных областей.
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