Почётное жюри Знание.Премия проведёт заседание в Национальном центре «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе Российского общества «Знание».

Там отметили, что 27 ноября в Национальном центре «Россия» в Москве состоится очное заседание Почётного жюри просветительской награды Знание.Премия, который является ключевым проектом Российского общества «Знание». Выдающиеся государственные и общественные деятели будут слушать выступления 77 номинантов из 24 регионов страны и определять просветителей года в 19 номинациях. В этом сезоне на Знание.Премию было подано 19 523 заявки из 89 регионов России и 56 зарубежных стран.