В Ставрополье стартовал 15-й Всероссийский молодёжный форум "Машук"

В Пятигорске стартует Всероссийский молодёжный форум "Машук-2024". Одним из организаторов выступил Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ). Форум объединит свыше двух тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет со всей страны.

Техническое открытие форума "Машук" в Пятигорске. Фото © VK / Молодёжный форум "Машук" / Илья Хачатурян

Форум соберёт педагогов, воспитателей, молодых активистов из организации "Движение первых" и членов Федерального детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка при Президенте РФ. На мероприятии не останется без внимания и тема Года семьи в России. Впервые на форум пригласили целые педагогические династии, а для молодых родителей организовано отдельное направление "Доверие".

"Форум "Машук" ежегодно становится точкой притяжения активной и целеустремлённой молодёжи со всей России, а также открывает новые возможности для развития. Университет для гостей и участников форума организовал масштабную площадку, где будут проходить образовательные мероприятия, позволяющие получить новые личностные и профессиональные компетенции. Убеждён, что форум откроет молодым участникам перспективы для роста и построения своей жизненной траектории", — указал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Школьники и студенты посетят мастер-классы, на которых смогут улучшить навыки финансовой грамотности и закрепить полученные знания во время игры "Эклуедо". Педагоги смогут прокачать навыки на мастер-классе "Стратегии работы с "трудными" учениками".

Не обойдётся форум и без развлекательной программы. В частности, участники мероприятия посетят мастер-классы по созданию выкладного панно. Также организаторы подготовили конкурсы и розыгрыши, победители которых получат мерч ставропольского вуза. Форум проходит в формате двух смен: "Знание" (9–15 августа) и "Мастерство" (16–23 августа). 15 тематических направлений затронут все аспекты развития педагогики и наставничества в РФ.