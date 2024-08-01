На "Территории смыслов" обсудят реализацию нацпроекта "Молодёжь и дети"

Участники X Всероссийского молодёжного форума "Территория смыслов" обсудят реализацию нацпроекта "Молодёжь и дети", а также предложат решения Комиссии госсовета по направлению "Молодёжная политика". Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Сегодня молодёжные форумы и фестивали помогают объединить ребят, реализовать их потенциал и развить таланты. Достижению этих целей также способствует новый национальный проект "Молодёжь и дети", который формируется на основе обратной связи от граждан. В рамках форума "Территория смыслов" участники предложат свои идеи по реализации мероприятий нацпроекта", — говорится в сообщении вице-премьера.

В первом заезде форума "Семья" приняли участие 500 человек. Из них половина задействована в программе смены "Территория первых". Она включает работу активистов и организаторов региональных отделений "Движения первых", лидеров школьных объединений и организаций, а также советников по воспитательной работе в школах и средних специальных учебных заведениях. Параллельно проходит смена "Территория семьи", в которой участвуют представители проекта "Родные-любимые", молодые родители до 35 лет и их дети.

Участники смены "Территория семьи" изучат путь семьи и выработают новые предложения для государственных программ, направленных на их поддержку, а также обсудят тему семейных путешествий. В рамках смены "Территория первых" будут представлены идеи для развития различных тематических направлений "Движения первых".

X Всероссийский молодёжный образовательный форум "Территория смыслов" стартовал в четверг, 1 августа, в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. Форум продлится до 29 августа. Образовательная программа включает девять смен, которые будут проходить одновременно. Тематические заезды "Семья", "Созидание", "Служение" и "Единство" соберут разные группы участников для совместной работы.

Форум организован Росмолодёжью, а соорганизатором выступает автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей", мастерская управления "Сенеж", Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи "Движение первых", а также Всемирный фестиваль молодёжи.