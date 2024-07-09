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9 июля, 09:01

Победителями конкурса "Это у нас семейное" стали 32 команды

Участники конкурса "Это у нас семейное". Фото © Life.ru

Участники конкурса "Это у нас семейное". Фото © Life.ru

В День любви, семьи и верности 8 июля прошёл финал конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия — страна возможностей", победителями которого были признаны 32 семейных команды. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов мероприятия.

Церемония награждения на конкурсе "Это у нас семейное". Видео © Life.ru

В финальном этапе мастерской управления "Сенеж" приняли участие 300 семей из 83 регионов РФ, а также семейные коллективы из Казахстана. С посланием к финалистам выступил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, который рассказал, что Владимиру Путину понравилась идея сделать конкурс "Это у нас семейное" ежегодным.

Участники конкурса "Это у нас семейное". Фото © Life.ru

Участники конкурса "Это у нас семейное". Фото © Life.ru

"Вы все — победители, потому что самая главная награда — это счастье и любовь, которые царят в ваших семьях. Мы видим, что взаимоуважение, любовь, бережное отношение друг к другу, сохранение традиций, уважение к старшим поколениям и забота о младших у вас передаются из поколения в поколение. Ещё хочу поделиться: по итогам сегодняшней встречи с финалистами президент дал нам поручение организовать ежегодное проведение конкурса "Это у нас семейное", сказал Кириенко.

Участники конкурса "Это у нас семейное". Фото © Life.ru

Участники конкурса "Это у нас семейное". Фото © Life.ru

Он добавил, что некоторые семьи набрали одинаковое количество очков в ходе конкурса, поэтому было решено присудить победу не 30, а 32 командам. Все они получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые можно будет использовать для покупки дома или квартиры, а также оформления ипотеки.

Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия — страна возможностей". Заявки на участие в нём прислали 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. Все 300 семей-финалистов смогут отправиться в семейные поездки по стране от программы Росмолодёжи "Больше, чем путешествие", в которых смогут по-новому проникнуться историей, культурой и природой России вместе со своими родными.

Путин положительно оценил идею сделать конкурс "Это у нас семейное" ежегодным
Путин положительно оценил идею сделать конкурс "Это у нас семейное" ежегодным

Старт проекта "Это у нас семейное" состоялся 1 сентября 2023 года по инициативе Владимира Путина. Желание участвовать в мероприятии изъявили более полумиллиона человек. Финал конкурса проходил с 5-го по 8 июля в мастерской управления "Сенеж". Победители получат сертификаты на улучшение жилищных условий на пять миллионов рублей, а также путёвку в отпуск.

Владимир Озеров
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