Объявлены семь финалистов третьего сезона телешоу «Классная тема!»

Министерство просвещения Российской Федерации и телеканал «Россия» завершили народное голосование в третьем сезоне проекта «Классная тема!». В этом году в отборочном этапе конкурса приняли участие 6,5 тысячи педагогов, а выбор объединил более 420 тысяч человек.

Заместитель Министра просвещения Ольга Колударова отметила, что проект позволяет учителям проявить себя и помогает школьникам в изучении интересных предметов, таких как физика, химия и география.

«Материалы уроков полуфиналистов «Классной темы!» активно используют другие учителя в своих занятиях», — добавила она.

Финалистами третьего сезона стали: Чугунова Екатерина Александровна , учитель химии Центра образования № 15 «Высота» в Саранске, Республика Мордовия;

, учитель химии Центра образования № 15 «Высота» в Саранске, Республика Мордовия; Скрипкин Михаил Михайлович , учитель физики гимназии № 2 в Красноярске, Красноярский край;

, учитель физики гимназии № 2 в Красноярске, Красноярский край; Стратюк Екатерина Валерьевна , учитель биологии школы № 6 в Корсаковском городском округе, Сахалинская область;

, учитель биологии школы № 6 в Корсаковском городском округе, Сахалинская область; Богданов Денис Геннадьевич , учитель географии лицея № 185 в Новосибирске, Новосибирская область;

, учитель географии лицея № 185 в Новосибирске, Новосибирская область; Манукова Кристина Сергеевна , учитель русского языка и литературы гимназии № 3 в Астрахани, Астраханская область;

, учитель русского языка и литературы гимназии № 3 в Астрахани, Астраханская область; Островская Ксения Викторовна , учитель математики гимназии № 22 в Белгороде, Белгородская область;

, учитель математики гимназии № 22 в Белгороде, Белгородская область; Кандаков Александр Сергеевич, учитель истории Кондратовской средней школы, Пермский край.

В начале 2025 года финалисты представят свои уроки в рамках гранд-шоу «Классная тема!» на телеканале «Россия».