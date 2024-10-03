Объявлены семь финалистов третьего сезона телешоу «Классная тема!»
Министерство просвещения Российской Федерации и телеканал «Россия» завершили народное голосование в третьем сезоне проекта «Классная тема!». В этом году в отборочном этапе конкурса приняли участие 6,5 тысячи педагогов, а выбор объединил более 420 тысяч человек.
Заместитель Министра просвещения Ольга Колударова отметила, что проект позволяет учителям проявить себя и помогает школьникам в изучении интересных предметов, таких как физика, химия и география.
«Материалы уроков полуфиналистов «Классной темы!» активно используют другие учителя в своих занятиях», — добавила она.
Финалистами третьего сезона стали:
- Чугунова Екатерина Александровна, учитель химии Центра образования № 15 «Высота» в Саранске, Республика Мордовия;
- Скрипкин Михаил Михайлович, учитель физики гимназии № 2 в Красноярске, Красноярский край;
- Стратюк Екатерина Валерьевна, учитель биологии школы № 6 в Корсаковском городском округе, Сахалинская область;
- Богданов Денис Геннадьевич, учитель географии лицея № 185 в Новосибирске, Новосибирская область;
- Манукова Кристина Сергеевна, учитель русского языка и литературы гимназии № 3 в Астрахани, Астраханская область;
- Островская Ксения Викторовна, учитель математики гимназии № 22 в Белгороде, Белгородская область;
- Кандаков Александр Сергеевич, учитель истории Кондратовской средней школы, Пермский край.
В начале 2025 года финалисты представят свои уроки в рамках гранд-шоу «Классная тема!» на телеканале «Россия».
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