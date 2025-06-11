В Башкирии девушка сорвалась с зиплайна и «заработала» перелом

В Иглинском районе Башкортостана 22-летняя девушка получила серьёзные травмы во время спуска на зиплайне. Инцидент, повлёкший за собой тяжкие увечья, произошёл 8 июня на базе отдыха «Ташлы» в селе Акбердино, сообщает Инфо24.

Девушка врезалась в столб. Видео © Telegram / Инфо24 | Новости

Причиной произошедшего стал критический сбой оборудования: во время движения оборвался несущий трос, отказала тормозная система, а страховочный пояс не выдержал нагрузки. В результате неконтролируемого спуска пострадавшая столкнулась с металлической опорой. Девушка получила закрытый перелом поперечного отростка со смещением и глубокую рану локтевого сустава. Данные о её текущем состоянии пока не разглашаются.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на случившееся. Прокуратура Иглинского района и Следственный комитет Башкортостана начали тщательную проверку. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело.