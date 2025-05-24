В общежитии Орска обрушился пол в душевой

В общежитии города Орск провалился пол душевой. Также там упали смежные перегородки. Предварительно, это могло произойти из-за неправильной эксплуатации здания. В общаге проживают 50 человек, в том числе семеро детей. Их эвакуировали и разместили в соцучреждениях. Об этом рассказал мэр города Артём Воробьёв.