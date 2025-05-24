В общежитии Орска обрушился пол в душевой
Мэр Орска Воробьёв: В душевой общежития обрушился пол и перегородки
Обложка © Telegram/ Артём Воробьёв. Орск.
В общежитии города Орск провалился пол душевой. Также там упали смежные перегородки. Предварительно, это могло произойти из-за неправильной эксплуатации здания. В общаге проживают 50 человек, в том числе семеро детей. Их эвакуировали и разместили в соцучреждениях. Об этом рассказал мэр города Артём Воробьёв.
«В первую очередь обесточили дом — отключили свет, воду и газ. По оценке экспертов угрозы разрушения здания, в настоящий момент, нет», — заявил мэр города.
Ранее балкон многоэтажного здания в Волжском обрушился прямо под ногами пенсионерки. После падения с четвёртого этажа пожилая женщина не выжила. По факту обрушения возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.