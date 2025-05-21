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21 мая, 09:57

Ураган снёс купол цирка-шапито в Волгограде

В Волгограде сильный ветер повалил купол цирка-шапито, концерты отменены

Цирк-шапито в Волгограде после урагана. Обложка © VK / Новости Волгограда и области

Цирк-шапито в Волгограде после урагана. Обложка © VK / Новости Волгограда и области

В Волгограде ураганный ветер обвалил купол гастролирующего цирка-шапито, в момент ЧП никого из зрителей и персонала внутри не было. Сейчас выступления артистов в городе отменены из-за невозможности быстро устранить разрушения. Об этом сообщает «Цирк на воде «Шевченко-шоу» в соцсети «ВКонтакте».

Цирк-шапито в Волгограде после урагана. Видео © Telegram / Новости Волгограда и области

«Сегодня ночью в 23:20 в Волгограде в результате резкого ухудшения погодных условий — проливного дождя и шквалистого ветра с порывами свыше 20 м/с — произошло обрушение купола цирка-шапито. К счастью, жертв и пострадавших нет. На момент происшествия внутри не находились ни зрители, ни артисты», — сказано в тексте.

Руководство цирка подчеркнуло, что все конструкции были исправны и рассчитаны на выполнение своих функции, при этом удар стихии оказался намного мощнее, что привело к неприятному инциденту.

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Татьяна Миссуми
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