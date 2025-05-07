Участятся торнадо и сильные ветры: Москвичей «порадовали» прогнозом на лето
Климатолог Кокорин: Из-за глобального потепления в Москве летом будут торнадо
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Из-за изменения климата в Москве летом будут часто случаться торнадо и сильные ветры с порывами до 30 м/с. На фоне глобального потепления торнадо могут происходить и в других регионах России, заявил климатолог Алексей Кокорин.
«Торнадо и ранее фиксировались в Московской области, потому что волны жары могут проникать достаточно далеко. Скорее всего, для Москвы и области это не будет характерным явлением, но сильных ветров, порывов порядка 30 метров в секунду у нас однозначно будет больше, и нам нужно к этому адаптироваться», — цитирует Кокорина АГН «Москва».
Ранее Life.ru сообщал, что резкие колебания погоды в Москве и Подмосковье связаны с глобальным потеплением. Рост температуры планеты ускоряется, это приводит к интенсивному перемещению воздушных масс и учащению экстремальных погодных явлений. По прогнозам, к концу века средняя температура может вырасти на 4-5°C.