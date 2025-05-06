Неприятный сюрприз: Жителей Подмосковья предупредили о минусовой температуре 9 мая

В ночь на 9 мая и утром того же дня в Московской области ожидается понижение температуры ниже нулевой отметки. В отдельных районах Подмосковья столбик термометра может опуститься до пяти градусов мороза. Об очередном погодном сюрпризе сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«Согласно прогнозу погоды <...>, в период с 8 по 9 мая в ночные и утренние часы на территории Московской области сохранятся заморозки -5…0 °С», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили о правилах безопасного поведения в минусовую погоду, а также посоветовали людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, не выходить на улицу без лишней надобности. Всем жителям Подмосковья порекомендовали быть предельно осторожными при перемещении вне дома. Также в МЧС призвали водителей не превышать скорость и соблюдать ПДД, чтобы избежать столкновений.