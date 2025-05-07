Климатолог объяснил скачки температур в Москве и Подмосковье

Резкие колебания погоды в Москве и Подмосковье связаны с глобальным потеплением. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.



«Из-за увеличения интенсивности атмосферных процессов большие воздушные массы начинают перемещаться быстрее. Например, сейчас всё чаще в умеренные широты попадает воздух из тропиков, который приносит тепло и даже жару, и в то же время воздух из Арктики, несущий холода», — объяснил он в разговоре с «Москвой 24».

Климатолог напомнил, что рост температуры планеты ускоряется: если в XX веке она повысилась на 0,7°C, то за первые 25 лет XXI века — уже на 0,8°C. Это приводит к интенсивному перемещению воздушных масс и учащению экстремальных погодных явлений. По прогнозам, к концу века средняя температура может вырасти на 4-5°C, что сделает подобные аномалии ещё более частыми и резкими.