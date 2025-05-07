Климатолог объяснил скачки температур в Москве и Подмосковье
Климатолог Карнаухов: Глобальное потепление вызвало скачки температур в Москве
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Резкие колебания погоды в Москве и Подмосковье связаны с глобальным потеплением. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.
«Из-за увеличения интенсивности атмосферных процессов большие воздушные массы начинают перемещаться быстрее. Например, сейчас всё чаще в умеренные широты попадает воздух из тропиков, который приносит тепло и даже жару, и в то же время воздух из Арктики, несущий холода», — объяснил он в разговоре с «Москвой 24».
Климатолог напомнил, что рост температуры планеты ускоряется: если в XX веке она повысилась на 0,7°C, то за первые 25 лет XXI века — уже на 0,8°C. Это приводит к интенсивному перемещению воздушных масс и учащению экстремальных погодных явлений. По прогнозам, к концу века средняя температура может вырасти на 4-5°C, что сделает подобные аномалии ещё более частыми и резкими.
По данным метеорологов, до 12 мая в регионе сохранится прохладная погода с температурами на 5 градусов ниже нормы (+11...+13°C). Незначительное потепление до +16...+17°C ожидается лишь во второй половине мая, но повторения апрельской жары синоптики не прогнозируют.
Напомним, что недавно в Москве и Московской области был установлен рекорд за 116 лет по уровню выпавших осадков. Достижение не слишком радостное — из-за огромной массы снега в Подмосковье лишились света жители более 90 населённых пунктов.