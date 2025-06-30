Мальчика, которого неадекват швырнул об пол в Шереметьево, отключили от ИВЛ и вывели из комы
Мальчика, который пострадал в Шереметьево, вывели из комы
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Двухлетнего мальчика, которого неадекватный мужчина швырнул об пол в аэропорту Шереметьево, вывели из комы. По данным SHOT, ребёнок дышит самостоятельно, его также отключили от ИВЛ, но пока он остаётся в реанимации.
Сейчас Яздан в сознании, врачи оценивают динамику его состояния как положительную, и есть шансы, что мальчика скоро переведут в обычную палату. Всего на реабилитацию, по прогнозам, уйдёт пара месяцев.
Напомним, что 31-летний гражданин Белоруссии под гашишем и тремя бутылками виски напал на мальчика в зоне выдачи багажа аэропорта Шереметьево. Мужчина силой швырнул двухлетнего ребёнка на пол, причинив ему серьёзные травмы головы, включая переломы черепа. Нападавшему предъявлено обвинение, а малыш лежит в больнице. Только пару дней назад он открыл глаза.