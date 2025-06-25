Неадекват из Шереметьево напал на малыша под каирским гашишем и тремя бутылками виски
Mash: Напавший на ребёнка в Шереметьево до инцидента употребил гашиш и виски
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Неадекват, швырнувший двухлетнего ребёнка об пол в Шереметьево, перед нападением употребил каирский гашиш и три бутылки виски, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, 31-летний белорус месяц работал в Каире — монтировал металлоконструкции на объекте. По окончании проекта он решил вернуться домой к жене и двум маленьким детям. Однако перед вылетом угостился гашишем с каирского рынка и запил его тремя бутылками виски в аэропорту. В зоне выдачи багажа мужчина окончательно потерял связь с реальностью и покалечил малыша. Зачем он это сделал — до сих пор объяснить не может. С его слов, в Белоруссии он был судим за оборот наркотиков.
Напомним, ЧП случилось накануне вечером. 31-летний Владимир, прибывший рейсом из Кабула, находясь в зоне выдачи багажа, внезапно набросился на стоявшего рядом малыша. Злоумышленник поднял ребёнка и с силой бросил его на пол, в результате чего тот мгновенно потерял сознание. Сейчас мальчик находится в стабильно тяжёлом состоянии. У него диагностирован открытый перелом костей черепа, а также перелом в основании черепа. Нападавшему предъявлено обвинение, СК ходатайствует о его аресте.