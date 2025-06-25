Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 08:26

Неадекват из Шереметьево напал на малыша под каирским гашишем и тремя бутылками виски

Mash: Напавший на ребёнка в Шереметьево до инцидента употребил гашиш и виски

Обложка © СК РФ

Обложка © СК РФ

Неадекват, швырнувший двухлетнего ребёнка об пол в Шереметьево, перед нападением употребил каирский гашиш и три бутылки виски, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 31-летний белорус месяц работал в Каире — монтировал металлоконструкции на объекте. По окончании проекта он решил вернуться домой к жене и двум маленьким детям. Однако перед вылетом угостился гашишем с каирского рынка и запил его тремя бутылками виски в аэропорту. В зоне выдачи багажа мужчина окончательно потерял связь с реальностью и покалечил малыша. Зачем он это сделал — до сих пор объяснить не может. С его слов, в Белоруссии он был судим за оборот наркотиков.

Мать беременна: Стали известны подробности о семье брошенного на пол ребёнка в Шереметьево
Мать беременна: Стали известны подробности о семье брошенного на пол ребёнка в Шереметьево

Напомним, ЧП случилось накануне вечером. 31-летний Владимир, прибывший рейсом из Кабула, находясь в зоне выдачи багажа, внезапно набросился на стоявшего рядом малыша. Злоумышленник поднял ребёнка и с силой бросил его на пол, в результате чего тот мгновенно потерял сознание. Сейчас мальчик находится в стабильно тяжёлом состоянии. У него диагностирован открытый перелом костей черепа, а также перелом в основании черепа. Нападавшему предъявлено обвинение, СК ходатайствует о его аресте.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar