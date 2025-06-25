Неадекват из Шереметьево напал на малыша под каирским гашишем и тремя бутылками виски

По данным телеграм-канала, 31-летний белорус месяц работал в Каире — монтировал металлоконструкции на объекте. По окончании проекта он решил вернуться домой к жене и двум маленьким детям. Однако перед вылетом угостился гашишем с каирского рынка и запил его тремя бутылками виски в аэропорту. В зоне выдачи багажа мужчина окончательно потерял связь с реальностью и покалечил малыша. Зачем он это сделал — до сих пор объяснить не может. С его слов, в Белоруссии он был судим за оборот наркотиков.