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24 июня, 13:04

Врачи рассказали о состоянии мальчика, которого неадекват швырнул об пол в Шереметьево

Пострадавший в Шереметьево мальчик находится в стабильно тяжёлом состоянии

Двухлетний мальчик, которого неадекват швырнул об пол в аэропорту Шереметьево, находится в стабильно тяжёлом состоянии. У ребёнка диагностирован открытый перелом костей черепа, а также переломы в основании черепа. Кроме того, у него была выявлена небольшая субплевральная гематома. Об этом рассказала главврач Детского центра им. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Врачи рассказали о состоянии мальчика, которого мужчина швырнул об пол в Шереметьево. Видео © Telegram/ Детский центр им. Рошаля

«Состояние ребёнка на сегодня стабильное, тяжёлое. Ребёнок находится в медикаментозном сне на искусственной вентиляции лёгких. Планируется резонансная томография, чтобы оценить степень повреждения головного мозга», — заявила Шаповаленко.

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Напомним, что 31-летний мужчина из Белоруссии в аэропорту Шереметьево в зоне выдачи багажа атаковал рядом стоящего малыша. Нападение попало на видео. Неадекват поднял ребёнка и швырнул об пол. Сейчас мальчик находится в коме в тяжёлом состоянии. Известно, что у нападавшего есть полуторагодовалая дочь.

Обложка © Telegram/SHOT

Полина Никифорова
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