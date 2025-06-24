Врачи рассказали о состоянии мальчика, которого неадекват швырнул об пол в Шереметьево

Двухлетний мальчик, которого неадекват швырнул об пол в аэропорту Шереметьево, находится в стабильно тяжёлом состоянии. У ребёнка диагностирован открытый перелом костей черепа, а также переломы в основании черепа. Кроме того, у него была выявлена небольшая субплевральная гематома. Об этом рассказала главврач Детского центра им. Рошаля Татьяна Шаповаленко.