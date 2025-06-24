Врачи рассказали о состоянии мальчика, которого неадекват швырнул об пол в Шереметьево
Пострадавший в Шереметьево мальчик находится в стабильно тяжёлом состоянии
Двухлетний мальчик, которого неадекват швырнул об пол в аэропорту Шереметьево, находится в стабильно тяжёлом состоянии. У ребёнка диагностирован открытый перелом костей черепа, а также переломы в основании черепа. Кроме того, у него была выявлена небольшая субплевральная гематома. Об этом рассказала главврач Детского центра им. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
Врачи рассказали о состоянии мальчика, которого мужчина швырнул об пол в Шереметьево. Видео © Telegram/ Детский центр им. Рошаля
«Состояние ребёнка на сегодня стабильное, тяжёлое. Ребёнок находится в медикаментозном сне на искусственной вентиляции лёгких. Планируется резонансная томография, чтобы оценить степень повреждения головного мозга», — заявила Шаповаленко.
Напомним, что 31-летний мужчина из Белоруссии в аэропорту Шереметьево в зоне выдачи багажа атаковал рядом стоящего малыша. Нападение попало на видео. Неадекват поднял ребёнка и швырнул об пол. Сейчас мальчик находится в коме в тяжёлом состоянии. Известно, что у нападавшего есть полуторагодовалая дочь.
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