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24 июня, 12:36

Швырнувший ребёнка об пол в Шереметьево неадекват воспитывает полуторагодовалую дочь

Знакомая напавшего на ребёнка в Шереметьево белоруса сказала, что тот любит детей

Знакомая мужчины, напавшего на двухлетнего мальчика в Шереметьево, опровергает версию о его агрессивности и наркозависимости. По словам односельчанки Лилии, подозреваемый «любил детей», никогда не проявлял агрессии и не употреблял запрещённые вещества. Об этом сообщает 360.ru.

Лилия подчеркнула, что у мужчины есть полуторагодовалая дочь, и он всегда «старался для семьи», зарабатывая деньги. Новость о его возможном нахождении под наркотиками шокировала её, ведь «в деревне было бы всё слышно».

«Бедный ребёночек. Как такое он мог сделать? Я даже не верю, что он мог такое сделать. Ужас, какой кошмар», — заключила собеседница.

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Напомним, что ранее 31-летний мужчина из Белоруссии в аэропорту Шереметьево в зоне выдачи багажа атаковал рядом стоящего малыша. Нападение попало на видео. Неадекват поднял его и швырнул об пол. Сейчас ребёнок находится в коме в тяжёлом состоянии.

Обложка © Telegram / Ирина Волк

Владимир Озеров
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