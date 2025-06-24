Швырнувший ребёнка об пол в Шереметьево неадекват воспитывает полуторагодовалую дочь
Знакомая напавшего на ребёнка в Шереметьево белоруса сказала, что тот любит детей
Знакомая мужчины, напавшего на двухлетнего мальчика в Шереметьево, опровергает версию о его агрессивности и наркозависимости. По словам односельчанки Лилии, подозреваемый «любил детей», никогда не проявлял агрессии и не употреблял запрещённые вещества. Об этом сообщает 360.ru.
Лилия подчеркнула, что у мужчины есть полуторагодовалая дочь, и он всегда «старался для семьи», зарабатывая деньги. Новость о его возможном нахождении под наркотиками шокировала её, ведь «в деревне было бы всё слышно».
«Бедный ребёночек. Как такое он мог сделать? Я даже не верю, что он мог такое сделать. Ужас, какой кошмар», — заключила собеседница.
Напомним, что ранее 31-летний мужчина из Белоруссии в аэропорту Шереметьево в зоне выдачи багажа атаковал рядом стоящего малыша. Нападение попало на видео. Неадекват поднял его и швырнул об пол. Сейчас ребёнок находится в коме в тяжёлом состоянии.
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