Швырнувший ребёнка об пол в Шереметьево неадекват воспитывает полуторагодовалую дочь

Знакомая мужчины, напавшего на двухлетнего мальчика в Шереметьево, опровергает версию о его агрессивности и наркозависимости. По словам односельчанки Лилии, подозреваемый «любил детей», никогда не проявлял агрессии и не употреблял запрещённые вещества. Об этом сообщает 360.ru.

Лилия подчеркнула, что у мужчины есть полуторагодовалая дочь, и он всегда «старался для семьи», зарабатывая деньги. Новость о его возможном нахождении под наркотиками шокировала её, ведь «в деревне было бы всё слышно».

«Бедный ребёночек. Как такое он мог сделать? Я даже не верю, что он мог такое сделать. Ужас, какой кошмар», — заключила собеседница.