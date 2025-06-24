«Ошибки совершал»: Напавший на малыша в Шереметьево наркоман кривлялся на допросе и с трудом говорил
Появилось видео допроса наркомана, напавшего на ребёнка в Шереметьево
Обложка © Telegram / Ирина Волк
В аэропорту Шереметьево задержан 31-летний неадекват, напавший на двухлетнего мальчика. По данным следствия, у злоумышленника выявлено состояние наркотического опьянения. Сотрудники линейного управления МВД России в аэропорту выясняют детали происшествия.
Видео допроса наркомана, напавшего на ребёнка в Шереметьево. Видео © Telegram / Ирина Волк
Инцидент произошёл ночью в зоне выдачи багажа. Пассажир, прибывший рейсом из Каира в Москву, неожиданно подошёл к ребёнку 2023 года рождения, поднял его на уровень своего роста и с силой бросил на пол. Малыш получил удар головой, потерял сознание и был немедленно доставлен в больницу после оказания первой помощи медиками аэропорта.
Мотивы столь жестокого поступка пока не установлены. На допросе наркоман ходил из угла в угол, кривлялся и не смог внятно объясниться.
«Ошибки совершал...такие», — выдавил из себя преступник.
Как ранее сообщал Life.ru, ЧП случилось накануне вечером. 31-летний гражданин Белоруссии, находясь в зоне выдачи багажа, внезапно набросился на стоявшего рядом малыша. Нападение на малыша попало на видео. Ребёнок находится в коме в тяжёлом состоянии.