«Ошибки совершал»: Напавший на малыша в Шереметьево наркоман кривлялся на допросе и с трудом говорил

В аэропорту Шереметьево задержан 31-летний неадекват, напавший на двухлетнего мальчика. По данным следствия, у злоумышленника выявлено состояние наркотического опьянения. Сотрудники линейного управления МВД России в аэропорту выясняют детали происшествия.

Инцидент произошёл ночью в зоне выдачи багажа. Пассажир, прибывший рейсом из Каира в Москву, неожиданно подошёл к ребёнку 2023 года рождения, поднял его на уровень своего роста и с силой бросил на пол. Малыш получил удар головой, потерял сознание и был немедленно доставлен в больницу после оказания первой помощи медиками аэропорта.