Появилось жёсткое видео из Шереметьево, где неадекват швырнул двухлетнего малыша об пол
Белорусу, кинувшему ребёнка головой об пол в Шереметьево, грозит 15 лет колонии
Появилось жёсткое видео из аэропорта Шереметьево, где неадекватный белорус кинул двухлетнего мальчика об пол. Кадры публикует SHOT.
Кадры из аэропорта Шереметьево, где неадекватный белорус кинул двухлетнего мальчика об пол. Видео © SHOT
Гражданин Белоруссии Владимир В. подозревается в покушении на убийство ребёнка. В настоящее время неадекват задержан, против него возбуждено уголовное дело, ему светит до 15 лет заключения. По данным полиции, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. На кадрах видно, что после нападения он надел солнцезащитные очки и улёгся на пол.
Малыш, ставший жертвой нападения, сейчас в коме с тяжелейшими травмами: переломом позвоночника и черепа. Расследование находится под личным контролем СК Московской области.
Как ранее сообщал Life.ru, ЧП случилось накануне вечером. 31-летний гражданин Белоруссии, прибывший рейсом из Кабула, находясь в зоне выдачи багажа, внезапно набросился на стоявшего рядом малыша.
Обложка © SHOT