Появилось жёсткое видео из Шереметьево, где неадекват швырнул двухлетнего малыша об пол

Гражданин Белоруссии Владимир В. подозревается в покушении на убийство ребёнка. В настоящее время неадекват задержан, против него возбуждено уголовное дело, ему светит до 15 лет заключения. По данным полиции, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. На кадрах видно, что после нападения он надел солнцезащитные очки и улёгся на пол.