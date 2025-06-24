Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 20:00

Следственный комитет предъявил обвинение мужчине, напавшему на ребёнка в Шереметьево

СК РФ: Напавшего на ребёнка в Шереметьево обвинили в покушении на убийство

Обложка © Telegram / Следком

Обложка © Telegram / Следком

Следственный комитет предъявил обвинение мужчине, совершившему нападение на двухлетнего мальчика в аэропорту Шереметьево. Злоумышленника обвиняют в покушении на убийство, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Кадры с допроса обвиняемого. Видео © Telegram / Следком

На допросе мужчина сообщил, что находился в аэропорту транзитом, ожидая пересадку на другой рейс. Объяснить причины своего поступка он не смог.

У мужчины взяты образцы крови, изъят телефон и предметы одежды, по которым будут назначены соответствующие экспертизы. Продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Ошибки совершал»: Напавший на малыша в Шереметьево наркоман кривлялся на допросе и с трудом говорил
«Ошибки совершал»: Напавший на малыша в Шереметьево наркоман кривлялся на допросе и с трудом говорил

Ранее Life.ru писал, что в столичном аэропорту Шереметьево произошло жестокое нападение на двухлетнего ребёнка. 31-летний мужчина, прибывший рейсом из Кабула, внезапно напал на малыша, находившегося в зоне выдачи багажа. Злоумышленник поднял ребёнка и с силой бросил его на пол, в результате чего мальчик потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у ребёнка кому первой степени, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Дети
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar