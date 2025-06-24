Следственный комитет предъявил обвинение мужчине, напавшему на ребёнка в Шереметьево

Следственный комитет предъявил обвинение мужчине, совершившему нападение на двухлетнего мальчика в аэропорту Шереметьево. Злоумышленника обвиняют в покушении на убийство, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Кадры с допроса обвиняемого. Видео © Telegram / Следком

На допросе мужчина сообщил, что находился в аэропорту транзитом, ожидая пересадку на другой рейс. Объяснить причины своего поступка он не смог.

У мужчины взяты образцы крови, изъят телефон и предметы одежды, по которым будут назначены соответствующие экспертизы. Продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.