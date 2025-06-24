Следственный комитет предъявил обвинение мужчине, напавшему на ребёнка в Шереметьево
СК РФ: Напавшего на ребёнка в Шереметьево обвинили в покушении на убийство
Обложка © Telegram / Следком
Следственный комитет предъявил обвинение мужчине, совершившему нападение на двухлетнего мальчика в аэропорту Шереметьево. Злоумышленника обвиняют в покушении на убийство, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Кадры с допроса обвиняемого. Видео © Telegram / Следком
На допросе мужчина сообщил, что находился в аэропорту транзитом, ожидая пересадку на другой рейс. Объяснить причины своего поступка он не смог.
У мужчины взяты образцы крови, изъят телефон и предметы одежды, по которым будут назначены соответствующие экспертизы. Продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Life.ru писал, что в столичном аэропорту Шереметьево произошло жестокое нападение на двухлетнего ребёнка. 31-летний мужчина, прибывший рейсом из Кабула, внезапно напал на малыша, находившегося в зоне выдачи багажа. Злоумышленник поднял ребёнка и с силой бросил его на пол, в результате чего мальчик потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у ребёнка кому первой степени, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.