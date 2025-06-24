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24 июня, 14:04
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Мать беременна: Стали известны подробности о семье брошенного на пол ребёнка в Шереметьево

Омбудсмен Мишонова: Родители пострадавшего в Шереметьево мальчика — афганцы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anne Ponomarenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anne Ponomarenko

Детский омбудсмен из Подмосковья Ксения Мишонова рассказала о состоянии пострадавшего в аэропорту Шереметьево двухлетнего мальчика. По её словам, ребёнок по-прежнему находится в коме. Медики диагностировали у него переломы черепа.

В своём Telegram-канале Мишонова рассказала, что родители пострадавшего — афганцы с гражданством РФ. Семейная пара воспитывает ещё одного ребёнка, а женщина беременна.

Мать пострадавшего мальчика ждёт третьего ребёнка. Фото © Telegram / Мишонова

Мать пострадавшего мальчика ждёт третьего ребёнка. Фото © Telegram / Мишонова

«Семья возвращалась из Ирана, где гостила у родственников. Когда начались боевые действия, им пришлось возвращаться через Кабул», — добавила Мишонова.

По словам омбудсмена, трагические события произошли стремительно, поэтому никто не смог отреагировать и остановить злоумышленника.

Швырнувший ребёнка об пол в Шереметьево неадекват воспитывает полуторагодовалую дочь
Швырнувший ребёнка об пол в Шереметьево неадекват воспитывает полуторагодовалую дочь

Напомним, что в московском аэропорту Шереметьево гражданин Белоруссии совершил нападение на малолетнего ребёнка, который ждал родителей в зоне выдачи багажа. Момент беспричинного всплеска агрессии, когда мужчина поднял малыша и с силой бросил его на пол, был зафиксирован видеокамерами. Во время атаки неадекват находился под воздействием наркотиков — на допросе он с трудом говорил со следователями.

Ольга Сливченко
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