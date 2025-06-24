Мать беременна: Стали известны подробности о семье брошенного на пол ребёнка в Шереметьево

Детский омбудсмен из Подмосковья Ксения Мишонова рассказала о состоянии пострадавшего в аэропорту Шереметьево двухлетнего мальчика. По её словам, ребёнок по-прежнему находится в коме. Медики диагностировали у него переломы черепа.

В своём Telegram-канале Мишонова рассказала, что родители пострадавшего — афганцы с гражданством РФ. Семейная пара воспитывает ещё одного ребёнка, а женщина беременна.

Мать пострадавшего мальчика ждёт третьего ребёнка. Фото © Telegram / Мишонова

«Семья возвращалась из Ирана, где гостила у родственников. Когда начались боевые действия, им пришлось возвращаться через Кабул», — добавила Мишонова.