Мать беременна: Стали известны подробности о семье брошенного на пол ребёнка в Шереметьево
Омбудсмен Мишонова: Родители пострадавшего в Шереметьево мальчика — афганцы
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Детский омбудсмен из Подмосковья Ксения Мишонова рассказала о состоянии пострадавшего в аэропорту Шереметьево двухлетнего мальчика. По её словам, ребёнок по-прежнему находится в коме. Медики диагностировали у него переломы черепа.
В своём Telegram-канале Мишонова рассказала, что родители пострадавшего — афганцы с гражданством РФ. Семейная пара воспитывает ещё одного ребёнка, а женщина беременна.
Мать пострадавшего мальчика ждёт третьего ребёнка. Фото © Telegram / Мишонова
«Семья возвращалась из Ирана, где гостила у родственников. Когда начались боевые действия, им пришлось возвращаться через Кабул», — добавила Мишонова.
По словам омбудсмена, трагические события произошли стремительно, поэтому никто не смог отреагировать и остановить злоумышленника.
Напомним, что в московском аэропорту Шереметьево гражданин Белоруссии совершил нападение на малолетнего ребёнка, который ждал родителей в зоне выдачи багажа. Момент беспричинного всплеска агрессии, когда мужчина поднял малыша и с силой бросил его на пол, был зафиксирован видеокамерами. Во время атаки неадекват находился под воздействием наркотиков — на допросе он с трудом говорил со следователями.