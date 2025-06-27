Малыш, которого бросили на пол в Шереметьево, открыл глаза и начал двигаться

Двухлетний мальчик, которого бросили на пол в аэропорту Шереметьево, показывает первую двигательную активность. Он начал приоткрывать глаза. Об этом сообщила Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области.

«Ему поддерживают сейчас дыхание, причем перевели уже в такой, немножко «лайт» режим, готовят его к пробуждению. Седацию уменьшают понемногу, у него проявляется двигательная активность, он приоткрывает глазки», — рассказала Мишонова.

Врачи сообщают, что у ребёнка отсутствует болевой синдром. Однако черепно-мозговая травма остаётся тяжёлой. Мишонова подчеркнула, что мальчику понадобится время для подготовки к пробуждению и самостоятельному дыханию. Врачи уверены в позитивном прогнозе.