«На расстрел»: Бросивший об пол ребёнка в Шереметьево обвинил во всём невидимых кукловодов

Гражданин Белоруссии, бросивший ребёнка на пол в Шереметьево, вёл себя в суде крайне неадекватно, передаёт корреспондент Life.ru из зала суда. Сторона защиты призвала журналистов не задавать каверзных вопросов, заявив, что он не в состоянии отвечать, хотя с момента задержания прошли почти сутки.

Подсудимый пожелал мальчишке здоровья, однако затем отказался признавать вину и потребовал расстрелять тех, кто «ему говорил это сделать». Для себя же Владимир выбрал менее суровое наказание — работу в колонии.

Швырнувший ребёнка в Шереметьево не признал вину на суде. Видео © Life.ru