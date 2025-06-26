«На расстрел»: Бросивший об пол ребёнка в Шереметьево обвинил во всём невидимых кукловодов
Швырнувший ребёнка в Шереметьево гражданин Белоруссии не признал вину на суде
Гражданин Белоруссии, бросивший ребёнка на пол в Шереметьево, вёл себя в суде крайне неадекватно, передаёт корреспондент Life.ru из зала суда. Сторона защиты призвала журналистов не задавать каверзных вопросов, заявив, что он не в состоянии отвечать, хотя с момента задержания прошли почти сутки.
Подсудимый пожелал мальчишке здоровья, однако затем отказался признавать вину и потребовал расстрелять тех, кто «ему говорил это сделать». Для себя же Владимир выбрал менее суровое наказание — работу в колонии.
Швырнувший ребёнка в Шереметьево не признал вину на суде. Видео © Life.ru
«Всех под стражу. Тем, кто это сделал, — расстрел. Меня? Нет, меня в темницу работать. Под контролем, под стражей», — отметил Владимир.
Напомним, в зоне выдачи багажа аэропорта Шереметьево 31-летний гражданин Белоруссии Владимир, прибывший рейсом из Каира, внезапно набросился на стоявшего рядом двухлетнего мальчика. Преступник находился под воздействием наркотиков и алкоголя. Он поднял малыша и с чудовищной силой бросил его на пол. От удара ребёнок мгновенно потерял сознание. В больнице врачи диагностировали у него тяжелейшие травмы головы, включая открытый перелом теменной и затылочной костей, а также опасный перелом основания черепа. Нападавшему было предъявлено обвинение.
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