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26 июня, 13:24

Пострадавшего в Шереметьево от рук неадеквата мальчика планируют вывести из комы

Мальчика, пострадавшего от действий агрессивного пассажира в аэропорту Шереметьево, скоро начнут выводить из медикаментозной комы. У ребёнка сломан позвоночник и череп, но сейчас все рефлексы пришли в норму.

Суд над белорусом, обвиняемым в покушении на убийство малолетнего. Видео © Life.ru

Тем временем 31-летнего гражданина Белоруссии Владимира доставили в Химкинский суд. Как ранее установили следователи, мужчина признался, что летал в Египет на подработку. Перед вылетом домой он курил марихуану в Каире, выпил три бутылки виски в аэропорту. В Шереметьево он устроил дебош при посадке, продолжал буянить в самолёте, а затем схватил ребёнка, пока отец отвлекался на получение багажа, и швырнул его на пол.

Неадекват из Шереметьево напал на малыша под каирским гашишем и тремя бутылками виски
Неадекват из Шереметьево напал на малыша под каирским гашишем и тремя бутылками виски

Напомним, медики обнаружили у малыша крайне тяжёлые травмы: открытый перелом теменной и затылочной костей черепа, а также опасный перелом в области его основания, что представляет непосредственную угрозу его жизни. Нападавшему предъявлено обвинение.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tetiana Volkonska

Александра Мышляева
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