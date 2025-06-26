Пострадавшего в Шереметьево от рук неадеквата мальчика планируют вывести из комы

Мальчика, пострадавшего от действий агрессивного пассажира в аэропорту Шереметьево, скоро начнут выводить из медикаментозной комы. У ребёнка сломан позвоночник и череп, но сейчас все рефлексы пришли в норму.

Тем временем 31-летнего гражданина Белоруссии Владимира доставили в Химкинский суд. Как ранее установили следователи, мужчина признался, что летал в Египет на подработку. Перед вылетом домой он курил марихуану в Каире, выпил три бутылки виски в аэропорту. В Шереметьево он устроил дебош при посадке, продолжал буянить в самолёте, а затем схватил ребёнка, пока отец отвлекался на получение багажа, и швырнул его на пол.