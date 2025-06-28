«Его убили?»: Отец пострадавшего в Шереметьево ребёнка рассказал о переживаниях его брата

Отец мальчика, пострадавшего от рук неадеквата в аэропорту Шереметьево рассказал, что старший брат очень переживает за него и постоянно спрашивает о его состоянии. Об этом Мохаммад Афзал Мохаммад Шахим сообщил в беседе с РИА «Новости».

«Когда мы сидим дома он говорит: «Моего брата убили?». И не один раз, а 3-4 раза подряд. Я ему объясняю, что брат у врача находится и всё будет хорошо», — рассказал он.