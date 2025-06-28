«Его убили?»: Отец пострадавшего в Шереметьево ребёнка рассказал о переживаниях его брата
Старший брат мальчика, который пострадал в Шереметьево, очень переживает за него
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Отец мальчика, пострадавшего от рук неадеквата в аэропорту Шереметьево рассказал, что старший брат очень переживает за него и постоянно спрашивает о его состоянии. Об этом Мохаммад Афзал Мохаммад Шахим сообщил в беседе с РИА «Новости».
«Когда мы сидим дома он говорит: «Моего брата убили?». И не один раз, а 3-4 раза подряд. Я ему объясняю, что брат у врача находится и всё будет хорошо», — рассказал он.
По словам отца, его супруга также тяжело переживает случившееся и постоянно плачет. Поэтому он попросил её не посещать больницу.
Напомним, что в аэропорту Шереметьево 31-летний гражданин Белоруссии, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, напал на мальчика в зоне выдачи багажа. Мужчина бросил ребенка на пол, причинив ему серьёзные травмы головы, включая переломы черепа. Нападавшему предъявлено обвинение.