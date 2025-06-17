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16 июня, 23:12

Двое подростков погибли под обвалившимся песком в Брянской области

Двое подростков погибли под завалами песка в Брянской области. Обложка © Telegram / Брянский Следком

Двое подростков погибли под завалами песка в Брянской области. Обложка © Telegram / Брянский Следком

Трагический инцидент произошёл в Дятьковском районе Брянской области, где под обвалившимся песком песчаного карьера были обнаружены тела двух 15-летних подростков. По информации СУСК России по региону, всё произошло в нескольких километрах от посёлка Бытошь.

По предварительным данным следствия, подростки сделали подкоп в крутом склоне карьера, что привело к обрушению влажного песчаного грунта. СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

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Артём Гапоненко
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