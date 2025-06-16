13-летний мотоциклист насмерть сбил девочку под Иркутском и покалечил её подругу

В ночь на 15 июня в Тулунском районе Иркутской области произошла смертельная авария с участием подростков. Около полуночи 13-летний мотоциклист на «Reser» совершил наезд на двух 16-летних школьниц, переходивших проезжую часть в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска.

Подросток сбил школьницу насмерть. Видео © VK / Госавтоинспекция Иркутска

Одна из девушек скончалась на месте от полученных травм. Её одноклассница госпитализирована. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека по неосторожности». Обстоятельства трагедии выясняются