На Урале семиклассник утонул после спора с друзьями, кто лучше плавает

В Кировграде Свердловской области семиклассник прыгнул с моста в воду и пропал. Поиски ничего не дали, на место вызвали водолазов. Тем временем СК начал проверку по факту гибели ребёнка.

Трагедия произошла 25 мая в Верхнетагильском пруду. Мальчик прыгнул в воду, его стало уносить течением. Очевидцы рассказали, что вскоре он скрылся под водой. Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что в минувшее воскресенье семиклассник отпросился погулять с друзьями. Вечером ребята пришли на местный водоканал Верхнетагильского городского пруда.

«По одной из отрабатываемых версий, между парнями произошёл спор, кто лучше умеет плавать. Школьник снял верхнюю одежду и решил продемонстрировать, что умеет плавать. Подошёл к мосту и спрыгнул в воду, после чего вынырнул, но его стало уносить течением», — приводятся слова Горелых в телеграм-канале регионального управления МВД.