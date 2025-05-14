В Дагестане двухлетняя девочка утонула в поилке для скота
Двухлетняя девочка утонула в поилке для скота в Дагестане. Обложка © Life.ru
Двухлетняя жительница дагестанского села Дардакент утонула в ёмкости для водопоя скота. По данным регионального Следкома, трагедия произошла ещё 10 мая. По факту произошедшего инициирована проверка, направленная на установление причин инцидента.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе СК.
Ранее сообщалось, что у пары из Приморья прямо на руках умер младенец. Родители считают виновными в трагедии врачей, которые поставили неправильный диагноз и посоветовали отпаивать малыша.