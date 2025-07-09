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8 июля, 23:47

В Хмельницком мужчина ранил военкома и полицейского ножом, убегая от мобилизации

Обложка © Страна.ua

Обложка © Страна.ua

В Хмельницком на западе Украины мужчина ранил ножом сотрудника территориального центра комплектования и полицейского, которые пытались его насильно мобилизовать. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на местные источники.

Мужчина напал с ножом на представителя ТЦК и полицейского при попытке вручения повестки. Видео © Страна.ua

Всё случилось днём 8 июля. Представители военкомата остановили мужчину с целью вручить ему повестку. В ответ на это он достал нож, ранил одного из сотрудников ТЦК, а затем, пытаясь скрыться, нанёс ножевое ранение прибывшему на место полицейскому.

Для поимки ухилянта привлекли десять нарядов полиции. О состоянии пострадавших и самого подозреваемого пока официально не сообщается.

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Ранее Life.ru публиковал видео смерти украинки, которая пыталась остановить «бусик» ТЦК с сыном. Женщина скончалась от сердечного приступа прямо посреди дороги.

Юния Ларсон
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