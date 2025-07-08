«‎Руки оторвали»: На видео сняли душераздирающую смерть украинки в погоне за «бусом‎» ТЦК с сыном

На видео слышно, как женщина кричит от бессилия в попытке вырвать сына из лап ТЦК. По словам местных, военкомы отталкивали её, пока их коллеги заталкивали мужчину в «бус». Мать не смогла смириться с таким поворотом и пыталась хоть как-то повлиять на ситуацию, но сотрудники ТЦК были непреклонны. Один из них вышел, «оторвал её руки» от машины и залез обратно. В это время женщина упала на землю, а прохожие побежали к ней.