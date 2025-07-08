«Руки оторвали»: На видео сняли душераздирающую смерть украинки в погоне за «бусом» ТЦК с сыном
В Харьковской области мать умерла на дороге, пытаясь спасти сына из автобуса ТЦК
В городе Мерефа Харьковской области женщина умерла на дороге, преследуя микроавтобус ТЦК, в который запихали её сына сотрудники военкомата. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Женщина блокирует автобус ТЦК. Видео © TikTok / elenapolakova3
На видео слышно, как женщина кричит от бессилия в попытке вырвать сына из лап ТЦК. По словам местных, военкомы отталкивали её, пока их коллеги заталкивали мужчину в «бус». Мать не смогла смириться с таким поворотом и пыталась хоть как-то повлиять на ситуацию, но сотрудники ТЦК были непреклонны. Один из них вышел, «оторвал её руки» от машины и залез обратно. В это время женщина упала на землю, а прохожие побежали к ней.
По предварительной информации, она скончалась в карете скорой помощи. Причина смерти пока не установлена.
Случаи со смертями во время работы ТЦК давно перестали быть редкостью на Украине. Буквально вчера во Львовской больнице скончался 31-летний призывник, которому украинские военные проломили голову во время подготовки на полигоне.
Обложка © TikTok / elenapolakova3