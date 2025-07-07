Серия ударов Вооружённых сил России по ТЦК вызвала у жителей Украины противоречивую реакцию. Местные не сострадают и не грустят из-за атак, а наооборот — они устроили в соцсетях волну ликования по поводу разгрома аналогов военкоматов.

«Ноль сострадания», — пишут украинцы в пабликах в соцсетях.

«Очень жаль, что ракеты бомбят главных наших врагов», — иронично отметил другой пользователь, добавив к комментарию радостные смайлики.

Некоторые жители Незалежной отметили, что беззаконие, которое развели в стране сотрудники ТЦК настолько надоело, что разгром центров вызывает только радостные эмоции.

«Это ж надо так довести людей, что они радуются, когда враг обстреливает ТЦК», — подметил пользователь Сети в одном из комментариев.