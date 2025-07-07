«Працуйте, братья»: Украинцы в Telegram умоляют Армию Россию не останавливаться с бомбёжкой ТЦК
Жители Украины радуются ударам ВС РФ по ТЦК и просят продолжить
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Серия ударов Вооружённых сил России по ТЦК вызвала у жителей Украины противоречивую реакцию. Местные не сострадают и не грустят из-за атак, а наооборот — они устроили в соцсетях волну ликования по поводу разгрома аналогов военкоматов.
«Ноль сострадания», — пишут украинцы в пабликах в соцсетях.
«Очень жаль, что ракеты бомбят главных наших врагов», — иронично отметил другой пользователь, добавив к комментарию радостные смайлики.
Некоторые жители Незалежной отметили, что беззаконие, которое развели в стране сотрудники ТЦК настолько надоело, что разгром центров вызывает только радостные эмоции.
«Это ж надо так довести людей, что они радуются, когда враг обстреливает ТЦК», — подметил пользователь Сети в одном из комментариев.
«Никогда не думал, что такое скажу, но: працуйте (работайте), братья», — говорится в очередном комментарии.
Напомним, что минувшей ночью Армия России нанесла удар по украинским ТЦК и местам хранения ударных БПЛА. В результате было поражено 138 целей. Позднее стало известно об обстреле территориального центра комплектования в Харькове, куда прилетело несколько российских «Гераней». В результате происшествия были уничтожены 35 сотрудников. Очередным этапом срыва мобилизации на Украине стал удар по ТЦК в Запорожье.