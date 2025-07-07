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7 июля, 13:22

«Працуйте, братья»: Украинцы в Telegram умоляют Армию Россию не останавливаться с бомбёжкой ТЦК

Жители Украины радуются ударам ВС РФ по ТЦК и просят продолжить

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Серия ударов Вооружённых сил России по ТЦК вызвала у жителей Украины противоречивую реакцию. Местные не сострадают и не грустят из-за атак, а наооборот — они устроили в соцсетях волну ликования по поводу разгрома аналогов военкоматов.

«Ноль сострадания», — пишут украинцы в пабликах в соцсетях.

«Очень жаль, что ракеты бомбят главных наших врагов», — иронично отметил другой пользователь, добавив к комментарию радостные смайлики.

Некоторые жители Незалежной отметили, что беззаконие, которое развели в стране сотрудники ТЦК настолько надоело, что разгром центров вызывает только радостные эмоции.

«Это ж надо так довести людей, что они радуются, когда враг обстреливает ТЦК», — подметил пользователь Сети в одном из комментариев.

«Никогда не думал, что такое скажу, но: працуйте (работайте), братья», — говорится в очередном комментарии.

Украинцы начали сливать российским военным координаты ТЦК для ударов
Украинцы начали сливать российским военным координаты ТЦК для ударов

Напомним, что минувшей ночью Армия России нанесла удар по украинским ТЦК и местам хранения ударных БПЛА. В результате было поражено 138 целей. Позднее стало известно об обстреле территориального центра комплектования в Харькове, куда прилетело несколько российских «Гераней». В результате происшествия были уничтожены 35 сотрудников. Очередным этапом срыва мобилизации на Украине стал удар по ТЦК в Запорожье.

Ольга Сливченко
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