ВС РФ ударили по военкоматам и заводам с беспилотниками на Украине

Российские войска нанесли удары по украинским ТЦК, предприятию по сборке и местам хранения ударных беспилотников, а также скоплениям живой силы и наёмникам в 138 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение ТЦК ВСУ, предприятию сборки и местам хранения ударных БПЛА, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 138 районах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в атаке участвовали различные рода войск и вооружений ВС РФ, включая оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.