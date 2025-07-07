ВС РФ ударили по военкоматам и заводам с беспилотниками на Украине
МО: Армия России нанесла удар по украинским ТЦК и местам хранения ударных БПЛА
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Российские войска нанесли удары по украинским ТЦК, предприятию по сборке и местам хранения ударных беспилотников, а также скоплениям живой силы и наёмникам в 138 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Нанесено поражение ТЦК ВСУ, предприятию сборки и местам хранения ударных БПЛА, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 138 районах», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в атаке участвовали различные рода войск и вооружений ВС РФ, включая оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.
А ранее Life.ru показал видеоролик уничтожения опорника ВСУ на Сумском направлении. Также сообщалось, что украинские боевики, которые находились в селе Мирное в ДНР, попали в огневой мешок и подверглись массированному обстрелу после того, как бойцы ВС РФ взяли под контроль Поддубное.