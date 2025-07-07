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6 июля, 23:38

Алаудинов опубликовал видео уничтожения опорника ВСУ на Сумском направлении

Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации подавили опорный пункт противника на Сумском направлении. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, опубликовав соответствующее видео в социальных сетях.

Видео уничтожения опорника ВСУ. Видео © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

«Подавление опорного пункта противника. Сумское направление», — написал Алаудинов.

Детали проведённой операции не раскрываются, но поставленные задачи были выполнены в полном объёме.

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Ранее Минобороны показало кадры из освобождённого Поддубного. Российские военные продолжают двигаться вперёд и выбивать ВСУ из населённых пунктов в ДНР. Проведя зачистку, бойцы в знак освобождения Поддубного от украинских формирований развернули флаги России.

Обложка © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

Алена Пенчугина
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