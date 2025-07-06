Прорвали оборону и заняли позиции: Минобороны показало кадры из освобождённого Поддубного

Российские военные продолжают двигаться вперёд и выбивать ВСУ из населённых пунктов после освобождения Поддубного в ДНР. Такое заявление сделали в Минобороны РФ.

Освобождение российскими военными села Поддубного в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвигаться вперёд, шаг за шагом выбивая противника из населённых пунктов и укреплённых позиций», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии прорвали оборону украинских солдат и закрепились на территории села. Проведя зачистку, бойцы в знак освобождения Поддубного от украинских формирований развернули флаги РФ.